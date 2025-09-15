The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تؤكد أن استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية “مستقلة تماما”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على إكس يوم الاثنين على أن استهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة كان عملية إسرائيلية “مستقلة تماما”.

وذكر موقع إكسيوس في وقت سابق أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل تعتزم مهاجمة قادة حماس في الدوحة قبل تنفيذ الضربة.

(تغطية صحفية جيداء طه وحاتم ماهر – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

