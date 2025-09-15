إسرائيل تؤكد أن استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية “مستقلة تماما”

1دقيقة

القدس (رويترز) – أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على إكس يوم الاثنين على أن استهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة كان عملية إسرائيلية “مستقلة تماما”.

وذكر موقع إكسيوس في وقت سابق أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل تعتزم مهاجمة قادة حماس في الدوحة قبل تنفيذ الضربة.

(تغطية صحفية جيداء طه وحاتم ماهر – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)