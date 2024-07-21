إسرائيل تؤكد استهداف مستودع ذخائر لحزب الله في جنوب لبنان

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أكد الجيش الإسرائيلي الأحد أنه استهدف منتصف ليل السبت الاحد مستودع ذخائر لحزب الله اللبناني، بعدما نقل الإعلام الرسمي اللبناني تعرض مستودع ذخائر في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية.

ويتبادل حزب الله القصف بشكل شبه يومي مع القوات الإسرائيلية منذ أدّى الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان “خلال الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية على مستودعيْن للأسلحة في منطقة جنوب لبنان وفي داخلها قذائف صاروخية ووسائل أخرى”.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ذكرت ليل السبت أنّ “غارة على بلدة عدلون استهدفت مستودع ذخائر”، بعدما أشارت سابقاً الى غارة إسرائيلية على البلدة التي تقع بين مدينتي صيدا وصور، حيث “تستمرّ انفجارات الصواريخ” و”طالت أكثر من بلدة (…) ما أدّى إصابة 3 مواطنين إصابات خفيفة”.

واضافت الوكالة أنه تم قطع أوتوستراد صيدا صور بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطرق الداخلية.

وتطايرت شظايا الانفجارات إلى القرى المجاورة للبلدة، حيث سقطت إحداها في بلدة برج رحال.

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله وحليفته الفلسطينية حركة حماس أنهما أطلقا وابلا من الصواريخ على مواقع إسرائيلية ردا على ضربة أدت إلى إصابة مدنيين في جنوب لبنان وردا على سقوط ضحايا في غزة.

وأعلن حزب الله أنه أطلق “عشرات صواريخ الكاتيوشا” على دفنا، وهي منطقة في شمال إسرائيل قال الحزب إنه استهدفها للمرة الأولى “ردا على الاعتداء على المدنيين”.

بدورها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت وابلا من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الأعلى “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وأسفرت أعمال العنف منذ تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 515 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

ومعظم القتلى من المقاتلين، لكن بينهم 104 مدنيين على الأقل.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 18 عسكرياً و13 مدنياً، بحسب السلطات الإسرائيلية.

آية/ب ق/غد