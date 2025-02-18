إسرائيل تؤكد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 رهائن أحياء من غزة يوم السبت

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القدس (رويترز) – أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القاهرة يوم الثلاثاء لتقديم موعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم السبت.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن حماس ستفرج عن ستة رهائن أحياء، بدلا من ثلاثة فقط كان من المقرر إطلاق سراحهم.

وذكر البيان أنه سيتم تسليم أربع جثث لرهائن يوم الخميس، تليها أربع جثث الأسبوع المقبل.