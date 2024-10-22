إسرائيل تؤكد مقتل صفي الدين الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله الراحل

reuters_tickers

3دقائق

من حميرة باموق ومعيان لوبيل ونضال المغربي

تل أبيب/القدس/القاهرة (رويترز) – أكدت إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها قتلت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله حسن نصر الله الذي قُتل في هجوم إسرائيلي الشهر الماضي على الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال الجيش إن صفي الدين قُتل في ضربة نُفذت قبل ثلاثة أسابيع في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول تأكيد لموته. وأثارت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر احتمال مقتله.

ولم يعلق حزب الله بعد على بيان إسرائيل بأنها قتلت صفي الدين.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي “لقد وصلنا إلى نصر الله وخليفته ومعظم كبار قادة حزب الله. وسنصل إلى كل من يهدد أمن المدنيين في دولة إسرائيل”.

وتنفذ إسرائيل هجوما متصاعدا بعد اشتباكات حدودية على مدى عام مع حزب الله، الذي يعاني جراء موجة من عمليات قتل كبار قادته في ضربات جوية إسرائيلية. وهو أكثر الجماعات تسليحا من تلك المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط وتعمل دعما للمسلحين الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في غزة.

صفي الدين هو ابن خالة نصر الله، وعين في مجلس الجهاد في حزب الله، الهيئة المسؤولة عن عملياته العسكرية، وفي مجلسه التنفيذي، للإشراف على شؤونه المالية والإدارية.

اضطلع صفي الدين بدور كبير سمح له بالتحدث باسم حزب الله خلال الأعمال القتالية مع إسرائيل على مدار العام المنصرم، إذ كان يلقي خطابات في الجنازات وغيرها من الفعاليات التي لم يتمكن نصر الله من حضورها لفترة طويلة لأسباب أمنية.

وتستهدف الضربات الإسرائيلية جنوب لبنان وسهل البقاع الشرقي والضاحية الجنوبية لبيروت، وجميعها معاقل لحزب الله. ويحاول مقاتلو الجماعة صد التوغل البري الإسرائيلي.

ولم تظهر إسرائيل حتى الآن أي علامة على التراجع في حملتيها على غزة ولبنان حتى بعد اغتيال العديد من قادة حماس وحزب الله، الذي فقد نصر الله، أمينه العام القوي، في غارة جوية في 27 سبتمبر أيلول.

ويقول دبلوماسيون إن إسرائيل تهدف إلى تأمين موقف قوي قبل تولي إدارة أمريكية جديدة السلطة بعد انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بين نائبة الرئيس كاملا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.