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إسرائيل تؤكد مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس في يوليو

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القدس (رويترز) – أكد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس في بيان أن محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قُتل في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال البيان “يعلن الجيش الإسرائيلي أنه في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس، وبعد تقييم استخباراتي، يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة”.

ولم ترد حماس بعد على طلب للتعليق بشأن الإعلان الإسرائيلي، الذي جاء بالتزامن مع تجمع حشود في طهران لتشييع جنازة هنية.

ويعتقد أن الضيف كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل حرب غزة المستمرة منذ 300 يوم.

وكان الضيف، أحد أبرز قيادات حماس، وترقى في صفوف الحركة على مدى 30 عاما، إذ كان مسؤولا عن تطوير شبكة الأنفاق وصنع المتفجرات.

وتصدر الضيف قائمة المطلوبين لدى إسرائيل منذ عقود، ويُتهم بأنه وراء مقتل عشرات الإسرائيليين في تفجيرات انتحارية.

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