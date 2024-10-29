إسرائيل تبحث “مشروع اتفاق” للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة

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أعلنت إسرائيل الإثنين أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر “مشروع اتفاق” بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة، فيما تتواصل الحرب ضد حماس في القطاع الفلسطيني وضد حزب الله بلبنان.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ببيان أن رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى مدير السي آي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) ورئيس الوزراء القطري لمناقشة “مشروع اتفاق جديد”.

ولفت البيان إلى أن “المناقشات ستتواصل في الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار بالسعي للتوصل إلى اتفاق”.

وجرت وفق المصدر مناقشة “إطار موحد جديد يضم المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار أيضا التحديات الرئيسية والأحداث الأخيرة في المنطقة”.

وكانت مصر أعلنت أنها قدمت مقترحا جديدا لوقف النار لمدة يومين يتم خلاله تبادل أربعة رهائن مع سجناء فلسطينيين.

لكنّ نتانياهو قال الإثنين إنه لم يتلقَّ اقتراحا لهدنة من يومين، وفق مكتبه.

وقال نتانياهو إن إسرائيل “لم تتلقَّ اقتراحا للإفراج عن أربعة رهائن مقابل وقف النار لـ48 ساعة في غزة. لو طُرح اقتراح كهذا، لكان رئيس الوزراء قد قبله فورا”، في إشارة إلى الاقتراح الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد.

وفي تطور قد يزيد من تعقيد وإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

والقرار الذي تم تبنيه رغم معارضة واشنطن، وصفته الأونروا بالمشين.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس “إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية بغزّة”.

– الحرب “يجب أن تنتهي” –

الإثنين شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن فرقه تجري تقييما للجهود المبذولة حاليا.

وقال بايدن عقب إدلائه بصوته على نحو مبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية “نحن بحاجة إلى وقف للنار. يجب أن ننهي هذه الحرب. (هذه الحرب) يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي”.

رغم الضغوط الدولية، تواصل إسرائيل هجومها على حماس وحزب الله المدعومين من إيران حيث ضربت السبت أهدافا عسكرية.

وقال نتانياهو خلال جلسة للكنيست إن “إيران تسعى من أجل تدمير إسرائيل لبناء مخزون من القنابل النووية تحملها صواريخ بعيدة المدى”، مشيرا إلى أنها “قد تهدد العالم بأسره في أي مكان”.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين إن الضربات الإسرائيلية غيّرت ميزان القوى بين العدوين اللدودين.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن غالانت قوله “تم إضعاف العدو، سواء بقدرته على إنتاج الصواريخ وبقدرته على الدفاع عن نفسه. هذا الأمر يغيّر ميزان القوى”.

بالمقابل، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل الاثنين بـ”عواقب مريرة” بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الاثنين، بطلب من إيران، لبحث الوضع بالمنطقة.

وتبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بتهديد السلام بالشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس الأمن، مشددتين على حق كل منهما بالدفاع عن النفس.

– ضربات في صور –

على الجبهة اللبنانية، قُتل 60 شخصا على الأقلّ في غارات إسرائيليّة الاثنين على قرى عدّة في شرق لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

كما شن الجيش الإسرائيلي الإثنين سلسلة غارات جديدة على مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، بعدما أصدر تحذيرات بوجوب الإخلاء لسكان أحياء عدة فيها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وهدف إسرائيل المعلن إبعاد حزب الله عن الحدود ووقف إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على أراضيها للسماح بعودة عشرات آلاف النازحين لمنازلهم بشمال الدولة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف أيلول/سبتمبر نقل مركز ثقل عملياته العسكرية إلى جبهته الشمالية مع لبنان حيث يشن مذّاك حملة غارات جوية مدمرة تتركز على معاقل حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية وبشرق لبنان وجنوبه.

وباشر بعد ذلك عمليات برية محدودة بجنوب لبنان حيث أعلن سقوط 37 من جنوده في معارك مع مقاتلي حزب الله.

وأسفرت الحرب منذ 23 أيلول/سبتمبر عن مقتل أكثر من 1600 شخصا على الأقل بلبنان، حسب تعداد لفرانس برس يستند الى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص في الداخل، حسب الأمم المتحدة. بينما فرّ قرابة نصف مليون شخص، غالبيتهم سوريون، إلى سوريا المجاورة، وفق السلطات اللبنانية.

وأعلن حزب الله الاثنين قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ. وقال ببيان إنه أطلق “عند الرابعة من بعد ظهر الإثنين… صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق الاثنين نحو 115 “مقذوفا” من لبنان على شمال إسرائيل.

كما أعلن حزب الله أن مقاتليه “كمنوا” لجنود إسرائيليين واشتبكوا معهم قرب بلدة كفركلا الحدودية اللبنانية، مشيرا إلى “وقوع الجنود بين قتيل وجريح”.

– “طعام ومياه” –

في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه قتل “عشرات الإرهابيين” بجباليا (شمال) حيث تتركز عملياته العسكرية منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي “قواتنا موجودة بوسط المخيم” و”علينا تطهيره”، مضيفا أن الأمر سيستغرق “أسابيع عدة”.

تسبب هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند لمعطيات رسمية. كما خطف خلال الهجوم 251 شخصا لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.

وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في غزة بمقتل ما لا يقل عن 43020 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وفرّ وليد أبو شاويش باتجاه الجنوب من شمال قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية والمهدّد بمجاعة حسب الأمم المتحدة.

وقال لفرانس برس إنه “باع كل ما يملك ليشتري خيمة” لعائلته المكونة من تسعة أفراد. وأضاف “لم يعد لدي أي دخل، أنفقت كل شيء للحصول على طعام ومياه شرب”.

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