إسرائيل تبعد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية 6 أشهر عن المسجد الأقصى (محام)

afp_tickers

3دقائق

أصدرت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء قرارا يقضي بإبعاد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى، على خلفية “خطبة” وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي خلدون نجم لوكالة فرانس برس “أرسلوا لنا (قائد منطقة القدس) اليوم قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، حتى كانون الثاني/يناير المقبل”.

وأوضح نجم أن قرار الإبعاد جاء “على خلفية الخطبة (خطبة الجمعة) التي لم يكن فيها أي شيء”.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الخطبة التي ألقاها مفتي القدس في 25 تموز/يوليو المنصرم تضمنت “استنكارا لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

حينها، احتجزت الشرطة المفتي حسين لبعض الوقت وفقا لمحاميه، وبعد يومين أصدرت قرارا بإبعاده لثمانية أيام عن المسجد الأقصى.

وجاء في قرار الشرطة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن الإبعاد يهدف إلى “منع تهديد خطير للأمن”، بدون تقديم مزيد من التوضيح.

وأكد نجم أن الشرطة “لم تحقق مع الشيخ ولم تجر له جلسة استماع” وفق ما هو متعارف عليه.

والمسجد الأقصى هو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويعتقد اليهود أنّه بُني على أنقاض هيكلهم الثاني الذي دمّره الرومان في عام 70 ميلادي، ويطلقون على الموقع اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية.

وبموجب الوضع القائم بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وإعلان ضمها في 1967، يمكن لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى في أوقات محدّدة بدون الصلاة فيه، وهي قاعدة يعمل اليهود المتشدّدون على انتهاكها.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أدى الأحد الصلاة في حرم المسجد في خطوة تمثل انتهاكا للوضع القائم وأثارت حفيظة الأردن المشرف على المقدسات الإسلامية.

ويواجه قطاع غزة حيث الحرب متواصلة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، انتشارا للجوع فيما بلغ سوء التغذية مستويات حادة في ظل دخول بطيء للمساعدات الإنسانية.

وكانت وكالات الإغاثة الدولية استأنفت مؤخرا توزيع المساعدات بعد أن أعلنت إسرائيل “هدنة تكتيكية” يومية تقتصر على مناطق محددة، لكنّ المنظمات الدولية تؤكد أنها ليست سوى نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية.

ها/ب ق