إسرائيل تبقي قواتها في جنوب لبنان وروبيو يدافع عن اتفاق إيران

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تل أبيب/دبي 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مما يسلط الضوء على عقبة تواجه محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في وقت يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة في الشرق الأوسط لكسب تأييد الحلفاء المتشككين في اتفاق مقترح مع طهران.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا أوليا الأسبوع الماضي لإنهاء حرب قلبت أوضاع الشرق الأوسط رأسا على عقب وضغطت على الاقتصادات العالمية منذ إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.

وظهرت روايات متضاربة بخصوص بنود الاتفاق، مما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات في الداخل وفي الشرق الأوسط. وتظل الحوافز المالية لإيران والسيطرة على مضيق هرمز والحرب الإسرائيلية الموازية في لبنان موضع خلاف يسلط الضوء على هشاشة الاتفاق.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس، مرارا أنهم لن يسحبوا قواتهم من جنوب لبنان حيث يقولون إنهم أنشأوا منطقة أمنية لحماية سكان الشمال.

وقال كاتس في مقابلة خلال مؤتمر في تل أبيب “الجيش الإسرائيلي مستعد… ولن نتراجع. أعلنّا أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال، ولا توجد حتى هذه اللحظة مطالبة أمريكية لإسرائيل بالانسحاب من لبنان، وهذا إنجاز سياسي”.

وأدلى كاتس بهذه التصريحات في وقت يناقش فيه لبنان وإسرائيل، خلال محادثات في واشنطن بدعم من الولايات المتحدة، مقترحا يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الأراضي التي اجتاحتها خلال الحرب وتسليمها لسيطرة الجيش اللبناني.

وتخوض إسرائيل معارك ضد جماعة حزب الله في لبنان منذ أوائل مارس آذار بعد أن هاجمت الجماعة إسرائيل دعما لإيران، وجعلت طهران وقف الأعمال القتالية في لبنان من أهم مطالبها في أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “وقف إطلاق النار في لبنان بالنسبة لنا لا يقل أهمية عن وقفه في إيران، بل إن إنهاء الحرب في لبنان لا يقل أهمية عن إنهائها في إيران”.

وأفادت مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان مما تسبب في مقتل شخصين على الأقل اليوم.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي رويترز بأنه يتحقق من هذه التقارير. وأعلن في وقت سابق أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مقاتلين مسلحين من حزب الله قرب منطقة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعتان متطابقتين.

* روبيو يسعى لإقناع الحلفاء الإقليميين

قوبل اتفاق السلام المقترح بالتشكيك في الشرق الأوسط حيث تعرضت دول كثيرة لهجمات إيرانية خلال الحرب، وترى أن الاتفاق يقدم لطهران امتيازات كبيرة، ومنها صندوق قيمته 300 مليار دولار ورفع بعض العقوبات.

ويقوم روبيو بجولة في المنطقة في محاولة لتهدئة المخاوف إزاء الاتفاق مع إيران، وحضر مأدبة غداء عمل اليوم مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

ويزور روبيو الكويت والبحرين. وتستضيف كلتا الدولتين قواعد عسكرية أمريكية استراتيجية، وتعرضت كلتاهما لهجوم صاروخي إيراني عنيف، مما أدى إلى مقتل مدنيين وخسائر اقتصادية فادحة.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الأموال التي أُلغي تجميدها ستُستخدم في شراء إمدادات طبية ومواد غذائية من الولايات المتحدة، مما يدعم المزارعين الأمريكيين. واعترضت إيران على ذلك.

وخرجت أيضا تقارير متضاربة عن بنود متفق عليها تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وقال ترامب إن منع طهران من تصنيع سلاح نووي هو السبب الرئيسي لشن الحرب في 28 فبراير شباط. وأعلنت إيران أنها لا تعتزم فعل ذلك.

وقال ترامب إن إيران وافقت على إجراء عمليات تفتيش نووي “إلى أجل غير مسمى” في إطار الاتفاق الأولي، لتنفي طهران ذلك مجددا اليوم.

وأكد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني مجددا على منصة إكس عدم انعقاد أي اجتماع في سويسرا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على الرغم من طلبه، ونفى وجود خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم أو إلى المواد النووية.

وأضاف أن مثل هذه القضايا لن يُنظر فيها إلا في إطار اتفاق نهائي وبعد أن يتخذ الطرف الآخر خطوات عملية لرفع جميع العقوبات.

* مناقشات بخصوص إدارة المضيق مستقبلا

بدأت السفن عبور مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط على الرغم من أن تشغيل الممر البحري وإدارته على المدى الطويل لا يزالان قيد المناقشة بين إيران وسلطنة عمان ودول خليجية أخرى.

وذكر دبلوماسي مطلع لرويترز أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار مسقط اليوم لإجراء محادثات مع سلطنة عمان تتعلق ببدء مفاوضات بخصوص الممر البحري.

ومن المتوقع أن تضغط دول الخليج من أجل عدم فرض رسوم عبور، لكن الدبلوماسي قال إن إيران قد تقترح رسوما بيئية وملاحية وأمنية.

ويتعرض ترامب لضغوط سياسية من بعض المتشددين في الحزب الجمهوري الذين يرون أيضا أن الاتفاق متساهل مع إيران، وقال اليوم إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم عبور.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أبلغت إيران الولايات المتحدة بأنه ‘لن تكون هناك رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تطلبها إيران أو تحصلها من السفن التي تمر عبر مضيق هرمز’ على الرغم من التقارير الصحفية الزائفة المثيرة للمشكلات التي تزعم عكس ذلك”.

(شاركت في التغطية لينا عبيد – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)