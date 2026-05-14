إسرائيل تتجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة نهاية آب/أغسطس على أقرب تقدير

دفع الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نحو حلّ البرلمان بهدف التحكم بالجدول الزمني الانتخابي، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في تاريخ قد لا يتعدى نهاية آب/اغسطس.

وقدّم الائتلاف الحكومي مشروع قانون لحلّ الكنيست، وفق ما أعلن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو مساء الأربعاء. ويفتح هذا القرار الباب تلقائيا أمام إجراء الانتخابات بعد 90 يوما من إقرار مشروع القانون.

وجاء في نص المشروع الذي نشره الليكود ووقّعه قادة الكتل البرلمانية الستّ التي تمثّل الأغلبية أن “الكنيست الخامسة والعشرين ستُحل قبل نهاية ولايتها. وستجرى الانتخابات (لتشكيل البرلمان المقبل) في الموعد الذي تحدده لجنة الكنيست، على ألا يكون أقل من 90 يوما بعد إقرار هذا القانون”.

ونشر زعيم المعارضة يائير لبيد، رئيس حزب “يش عتيد” (“هناك مستقبل”) الوسطي، رسالة مقتضبة على منصة “إكس” أكد فيها الاستعداد لهذا الاستحقاق.

وكتب لبيد “نحن مستعدون. معا”، مستخدما اسم حزبه السياسي الجديد “بياحد” (“معا”) الذي أسسه أواخر نيسان/أبريل بالشراكة مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت (يميني) بهدف هزيمة نتانياهو في الانتخابات المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يُطرح مشروع حلّ الكنيست للتصويت في 20 أيار/مايو. ويُعتبر إقراره أمرا شبه مؤكد. ويمكن إجراء الانتخابات بعد ذلك بدءا من الأيام العشرة الأخيرة من آب/أغسطس، أي قبل شهرين تقريبا من انتهاء الدورة التشريعية في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

يأتي إعلان حلّ الكنيست بمبادرة من حزب نتانياهو، بعدما بدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أن غالبيته مهددة بالتفكك بسبب استياء الأحزاب اليهودية المتشددة من عدم إقراره، كما وعدها، قانونا يعفي الشبان الذين يدرسون في اليشيفوت (مدارس دينية يهودية) من الخدمة العسكرية الإلزامية.

– “نصر شامل” –

واستغلالا لهذه الاضطرابات، أعلنت بعض أحزاب المعارضة الثلاثاء عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن إعلان الليكود يبدو أنه قطع الطريق عليها، إذ يتيح لنتانياهو الإمساك بزمام الجدول الانتخابي.

نتانياهو البالغ 76 عاما والذي كشف أخيرا عن خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا، حكم البلاد لفترة أطول من أي رئيس وزراء آخر (أكثر من 18 عاما تراكمية منذ عام 1996). وهو يسعى إلى فترة ولاية جديدة بينما يخوض معركة قانونية طويلة وينتظر عفوا رئاسيا.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة العامة “كان” الثلاثاء تقدم حزب الليكود في نوايا التصويت بفارق ضئيل على ائتلاف “بياحد”، ما قد يمنع أيا منهما من تأمين أغلبية وتشكيل حكومة نظرا لتشرذم القاعدة الانتخابية.

وبحسب هذا الاستطلاع، سيحصل حزب الليكود على 26 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (مقارنة بـ32 مقعدا حاليا)، و”بياحد” على 25 مقعدا، متقدما على حزب “يشار” بقيادة غادي ايزنكوت (يمين وسط)، الرئيس السابق للأركان والحليف المحتمل للثنائي لبيد-بينيت، والذي من المتوقع أن يحصد 15 مقعدا.

وفيما يعتبره أغلبية الإسرائيليين مسؤولا عن الإخفاق الأمني الذي سمح بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية الإسلامية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعد نتانياهو مواطنيه بـ”نصر شامل” على حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، وإيران، وهو أمر لا يزال بعيدا عن تحقيقه بعد أكثر من عامين ونصف عام من حرب متعددة الجبهات أنهكت البلاد.

ويتواجه رئيس الوزراء مع لبيد وبينيت اللذين يتجهان لتبني شعارات انتخابية متعددة تشمل تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف تحديد المسؤولين عن أكثر أيام إسرائيل دموية، بالإضافة إلى سنّ قانون يُلزم اليهود المتشددين بالخدمة العسكرية، وهو محور أساسي في حملتهما الانتخابية.

