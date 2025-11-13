إسرائيل تتسلم رفات رهينة آخر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر رفات ما يُعتقد أنه رهينة توفي أثناء احتجاز مسلحين فلسطينيين له في غزة.

وأضاف الجيش أن الرفات عاد بالفعل إلى إسرائيل وهو في طريقه إلى خبراء الطب الشرعي لتحديد هوية صاحبه.

وإذا تأكدت هوية الرهينة، فسيكون هناك ثلاث جثث متبقية فقط في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان “جهود إعادة رهائننا مستمرة ولن تتوقف حتى عودة آخر رهينة”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس‭ ‬، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنهما ستسلمان رفات رهينة إسرائيلي عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، غير أن إسرائيل قالت حينها إنها لم تتلق إخطارا رسميا بمثل هذه الخطوة.

وأعلنت الجهاد الإسلامي أنه تسنى العثور على الرفات في مدينة خان يونس بجنوب غزة. والحركة متحالفة مع حماس واحتجزت أيضا رهائن خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. التي أشعلت حرب غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر تشرين الأول، أطلقت حماس سراح جميع الرهائن العشرين الذي كانوا على قيد الحياة لديها مقابل نحو ألف معتقل فلسطيني كانوا محتجزين لدى إسرائيل.

ونص الاتفاق كذلك على إعادة رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 مسلحا.

(تغطية صحفية جنى شقير من دبي وستيفن شير وألكسندر كورنويل من القدس- إعداد علي خفاجي ومروة غريب وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)