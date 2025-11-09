إسرائيل تتسلم رفات رهينة قتل قبل 10 سنوات

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – تسلمت إسرائيل يوم الأحد رفات الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الذي كان محتجزا في قطاع غزة وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنه قتل قبل أكثر من عشر سنوات

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن الصليب الأحمر سلم الرفات لقوات إسرائيلية في القطاع.

ولم يتم الإعلان رسميا عن هويته حتى الآن.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق يوم‭ ‬الأحد أنها ستسلم رفات جولدن الذي قتل في كمين بغزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في عام 2014.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المتبقين ممن كانوا محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة على إسرائيل في 2023، مقابل الإفراج عن قرابة 2000 سجين ومحتجز فلسطيني في إسرائيل.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار أيضا إعادة رفات 28 رهينة إسرائيليا مقابل رفات 360 مسلحا فلسطينيا.

وتمت إعادة رفات 23 رهينة مقابل رفات 300 فلسطيني، لكن سلطات الصحة في غزة قالت إنه لم يتم تحديد هوياتهم جميعا.

واحتجز مسلحون فلسطينيون 251 رهينة في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجمت حماس إسرائيل. وكان أربعة آخرون من الرهائن محتجزين بالفعل في غزة قبل ذلك.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)