إسرائيل تتسلم رفات رهينتين من الصليب الأحمر في غزة

من نضال المغربي وحسيب الوزير

القاهرة/غزة (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل تسلمت رفات رهينتين من الصليب الأحمر في غزة وسيجري نقلهما إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنها ستسلم رفات الرهينتين يوم‭ ‬الخميس. وشنت إسرائيل يوم الأربعاء سلسلة من الغارات الإسرائيلية الدامية على القطاع، وهو ما ألقى بظلاله على اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أن الصليب الأحمر استلم رفات الرهينتين من حماس في غزة وأنه في طريقه لتسليمهما إلى القوات الإسرائيلية. وسيتم نقل رفات الرهينتين بعد ذلك إلى إسرائيل للتحقق منها ثم دفنها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الأحياء مقابل ما يقرب من 2000 سجين ومحتجز فلسطيني بينما سحبت إسرائيل قواتها ووافقت على وقف هجومها.

ووافقت حماس أيضا على تسليم رفات جميع الرهائن القتلى البالغ عددهم 28 مقابل رفات 360 مسلحا فلسطينيا قتلوا خلال الحرب لكنها لم تسلم حتى يوم الخميس سوى 17 منها.

وتقول إسرائيل إن حماس تعرقل تسليم رفات باقي الرهائن لكن الحركة تنفي ذلك وتقول إن من الصعب تحديد أماكن باقي الرفات وانتشالها وإن الأمر سيستغرق وقتا.

* عقبات رئيسية أمام خطة ترامب

يشكل الخلاف حول انتشال وتسليم رفات الرهائن في غزة عقبة رئيسية أمام تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ومن بين العقبات الرئيسية الأخرى إدارة غزة في المستقبل ومطالبة حماس بنزع سلاحها. وفي غضون ذلك تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وردت إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء على مقتل جندي إسرائيلي بشن قصف قالت سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل 104 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 46 طفلا و20 امرأة كانوا من بين 104 أفراد قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

* ضربات جوية جديدة الخميس

ذكر شهود أن طائرات إسرائيلية شنت 10 غارات جوية على مناطق شرقي خان يونس في جنوب القطاع، بينما قصفت دبابات مناطق شرقي مدينة غزة في الشمال. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “بدقة” ضربات جوية على مواقع “بنية تحتية إرهابية تشكل تهديدا للقوات” في مناطق لا تزال إسرائيل تحتلها.

وقال سكان في غزة إنهم يخشون استئناف الأعمال القتالية.

وفي خان يونس قال نازح يدعى فتحي النجار “والله احنا خايفين إنو يصير حرب تاني لأن احنا ما بدناش حرب. احنا تعبنا. سنتين واحنا بننزح. واحنا مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي”.

ووسط مجموعة خيام حيث كان يتحدث النجار وقفت فتيات وفتيان يملأون عبوات بلاستيكية بالمياه من حاويات معدنية موضوعة على جانب أحد الشوارع في حين كانت نساء يطبخن الطعام لأسرهن على أفران طينية وقودها الحطب.

وقال محمد الشيخ “الوضع صعب جدا جدا. الحرب ما زالت، ومش متأملين إنه الحرب تنتهي في الأوضاع اللي احنا شايفينها”.

وشردت الحرب معظم سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ونزح بعضهم عدة مرات. ولم يعد كثيرون منهم إلى المناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب خشية اضطرارهم للنزوح مجددا بعد فترة قصيرة.

