إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأحد إن إسرائيل تلقت شحنة من قنابل إم.كيه-84 الثقيلة من الولايات المتحدة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرا فرضته إدارة سلفه جو بايدن على تصدير الذخائر.

وإم.كيه-84 هي قنبلة غير موجهة تزن 2000 رطل ويمكنها اختراق الخرسانة السميكة والمعادن، مما يسبب دائرة انفجار واسعة.

ورفضت إدارة بايدن السماح بتصديرها إلى إسرائيل خوفا من تأثيرها على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

وأرسلت إدارة بايدن آلاف القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من غزة، لكنها أوقفت لاحقا إحدى الشحنات. ورفع ترامب الحظر الشهر الماضي.