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إسرائيل تتعهد بالرد بقوة بعد إطلاق مقذوفين من لبنان

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من تالا رمضان وجيمس ماكنزي

(رويترز) – قالت إسرائيل يوم الجمعة إنها اعترضت مقذوفا أُطلق من لبنان وتعهدت بالرد بقوة لحماية أمنها، في أحدث تهديد للهدنة الهشة التي أنهت حربا استمرت عاما مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل تحمل لبنان المسؤولية عن إطلاق الصاروخ باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل.

وقال في بيان “سنضمن أمن سكان الجليل، وسنعمل بقوة ضد أي تهديد”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقذوفا ثانيا سقط داخل الأراضي اللبنانية.

ولم يصدر تعليق بعد سواء من الحكومة اللبنانية أو حزب الله.

وشنت إسرائيل قصفا مدفعيا وجويا على جنوب لبنان يوم السبت بعد أن أعلنت إسرائيل اعتراضها لصواريخ أطلقت عبر الحدود، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

ونفت الجماعة اللبنانية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ يوم السبت أو وجود صلة لها بعمليات الإطلاق قائلة إنها لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني، كان من المفترض أن يجري إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لحزب الله وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة وأن ينشر الجيش اللبناني قوات فيها.

وينص الاتفاق على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها.

ووضع الاتفاق حدا للقصف الإسرائيلي والعمليات البرية في لبنان وللهجمات الصاروخية اليومية التي شنها حزب الله على إسرائيل. لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بعدم تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.

وتقول إسرائيل إن حزب الله يحتفظ بمواقع عسكرية في جنوب لبنان. بينما يقول لبنان وحزب الله إن إسرائيل تواصل انتهاك الاتفاق بشن غارات جوية وإبقاء قواتها في خمسة مواقع على قمم تلال قرب الحدود.

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