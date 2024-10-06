إسرائيل تتعهد بـ”النصر” على حزب الله وتشنّ غارات عنيفة جنوب بيروت

afp_tickers

10دقائق

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بتحقيق “النصر” على حزب الله اللبناني وحركة حماس المدعوم من إيران، عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس على الدولة العبرية واندلاع الحرب في قطاع غزة.

في لبنان، واصلت إسرائيل الأحد تنفيذ غارات جوية مدمّرة على مناطق تعتبر معاقل لحزب الله الذي ردّ باستهداف مواقع في شمال إسرائيل.

في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، أفاد الدفاع المدني بمقتل 17 شخصا في غارات إسرائيلية على منطقة جباليا، مع إعلان الجيش بدء عمليات جديدة فيها.

وفي وقت رفعت إسرائيل مستوى التأهب عشية ذكرى الهجوم غير المسبوق عليها في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023، قُتلت شرطية وأصيب عشرة أشخاص بجروح في عملية إطلاق نار وطعن في مدينة بئر السبع.

في غضون ذلك، تتواصل التهديدات بين إسرائيل وإيران على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنّته الجمهورية الإسلامية على الدولة العبرية الثلاثاء، والذي توعدت إسرائيل بالرد عليه.

وخلال زيارة له الى المنطقة الحدودية مع لبنان، قال نتانياهو لجنود في المنطقة “قبل سنة، تعرضنا لضربة قوية”، مضيفا “خلال الأشهر الاثني العشر التي تلت، حوّلنا الواقع من طرف الى آخر. العالم كله مذهول بالضربات التي توجهونها الى أعدائنا”.

وتابع “معا سنقاتل ومعا سننتصر”.

– “أعنف ليلة” –

وأتت الزيارة بعد نحو أسبوعين من بدء إسرائيل حملة قصف جوي مكثّف تستهدف حزب الله، وأسبوع من بدء عمليات برية محدودة في جنوب لبنان.

وواصل الطيران الإسرائيلي الأحد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان الأحد عن غارة بين الليلكي والمريجة، مشيرة إلى أنها “استهدفت مبنى قرب محطة” وقود.

وكانت الضاحية الجنوبية تعرضت ليلا “لأكثر من 30 غارة”، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وطال القصف أحياء الغبيري والصفير وبرج البراجنة وحارة حريك والمريجة والليلكي، إضافة الى “محطة وقود على طريق المطار” القديم الواقع عند أطراف الضاحية الجنوبية، ومبنى “فيه مستودع للمستلزمات الطبية”.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أنه شنّ “سلسلة من الغارات في منطقة بيروت استهدفت عددا من مستودعات الأسلحة وبنى إرهابية أخرى” عائدة لحزب الله.

وروّع القصف السكان في الضاحيو الجنوبية والمناطق المحيطة بها.

وقال مهدي زعيتر (60 عاما) الذي يملك متجر خضار وفضّل البقاء في منزله في المريجة على رغم القصف “كانت ليلة عنيفة جدا، الغارات من كل الجهات”.

– “الضغط” لوقف النار –

كما طال القصف قرى في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد أن غارات السبت في مناطق خارج الضاحية “أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصا وإصابة 93 آخرين بجروح”.

وأعلن حزب الله الأحد أنه شنّ “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة +7200+ للصيانة والتأهيل جنوب مدينة حيفا، أصابت أهدافها بدقة”، وقصف مناطق ومواقع عسكرية بالصواريخ في خمس هجمات أخرى على الأقلّ اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه عثر على “مواقع إطلاق وفتحات أنفاق ومبانٍ عسكرية ووسائل قتالية” في جنوب لبنان.

وبدأ التصعيد الأخير بعد نحو عام على فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل “إسنادا” لغزة، غداة اندلاع الحرب في القطاع.

ونقلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية في منتصف أيلول/سبتمبر من غزة إلى الجبهة الشمالية، وكثّفت غاراتها على لبنان اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، وبدأت قواتها عمليات برية “محدودة” ضد حزب الله الاثنين.

وقتل أكثر من ألفي شخص في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، منهم أكثر من ألف منذ أن كثّفت اسرائيل ضرباتها، وفق السلطات الرسمية في لبنان.

ونزح أكثر مليون و200 ألف شخص من منازلهم، وفقا للأرقام الرسمية.

وأفاد مسؤول في وزارة التربية اللبنانية فرانس برس الأحد بأن 40 بالمئة من تلامذة المدارس البالغ عددهم 1,25 مليون “تمّ تهجيرهم”. وأرجأت الوزارة العام الدراسي الجديد الى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأحد إلى “الضغط على اسرائيل” من أجل “وقف إطلاق النار”.

– قتلى في غزة وهجوم في بئر السبع –

في غضون ذلك، تتواصل الحرب في غزة.

وأعلن الدفاع المدني في القطاع الأحد أن غارات إسرائيلية على منطقة جباليا (شمال) أدت الى مقتل 17 شخصا على الأقل بينهم تسعة أطفال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن قواته “تطوّق” منطقة جباليا بعد تقييم يفيد بأن حركة حماس تعمل على “ترميم بنى إرهابية” فيها، مؤكدا أنه أغار على “عشرات الأهداف العسكرية من أجل مساعدة القوات البرية”.

كما أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة الأحد عن مقتل 26 شخصا في ضربة إسرائيلية استهدفت مسجدا يؤوي نازحين ومدرسة في دير البلح (وسط)، فيما أفاد الجيش أنه استهدف مقاتلين من حركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذائف صاروخية نحو جنوب البلاد “أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض واحدة، في حين سقطت أخريات في مناطق مفتوحة”.

في جنوب الدولة العبرية، قتلت شرطية إسرائيلية وأصيب عشرة أشخاص بجروح في هجوم مسلّح تم “تحييد” منفّذه في بئر السبع، وفق ما أعلنت خدمات الإسعاف.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع “في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع”وأنه “تم تحييد الإرهابي”.

والقتيلة هي شيرا هيا سوسليك، شرطية تابعة لوحدة حرس الحدود و”سقطت في اشتباك مع الإرهابي”.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف عنيفة وعمليات برية تسبّبت بسقوط 41870 قتيلا معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة، وفق آخر حصلية أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

– تحذيرات إيرانية إسرائيلية –

وأثارت الحرب في غزة منذ اندلاعها، مخاوف من نزاع إقليمي واسع بين إسرائيل من جهة، وإيران والفصائل الحليفة لها من جهة أخرى.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إيران من أنها قد تتعرّض لدمار يشبه ما يحصل في غزة وبيروت في حال ألحقت الأذى ببلاده.

وقال في بيان “لم يمسّ الإيرانيون قدرات سلاح الجو (في هجومهم الأخير الثلاثاء)، لم تتضرّر أي طائرة، ولم يخرج أي سرب عن الخدمة”. وأضاف “من يعتقد أن مجرد محاولة إلحاق الأذى بنا ستمنعنا عن اتخاذ أي إجراء، فعليه أن ينظر إلى غزة وبيروت”.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي أعلن السبت أنّ بلاده “تعد ردّا” على إيران التي حذّرها نتانياهو من أنها ستدفع “ثمنا باهظا” لهجومها.

في طهران، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إنّ “خطّة الرد اللازم على أي عمل محتمل للصهاينة جاهزة تماما، وإذا تحرّكت إسرائيل، فلن يكون هناك شكّ في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية”.

وذكرت وكالة انباء “إرنا” الأحد أنه تمّ تعليق الرحلات في عدد من مطارات إيران حتى صباح الإثنين، “لأسباب عملانية”، من دون إعطاء تفاصيل غضافية.

وأطلقت إيران 200 صاروخا باتجاه إسرائيل، قائلة إنه ردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

في الفاتيكان، كرّر البابا فرنسيس دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في الشرق الأوسط وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

بور/دص-كام-ناش/رض