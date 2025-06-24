إسرائيل تتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار وتأمر بشن غارات جديدة

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من معيان لوبيل وستيف هولاند

القدس/واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إنه أمر الجيش بقصف طهران ردا على ما قال إنها صواريخ أطلقتها إيران في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات.

ونفت إيران انتهاك وقف إطلاق النار. وذكر موقع نور نيوز الإخباري الإيراني أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة نفت إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل خلال الساعات الماضية.

تثير هذه التطورات شكوكا مبكرة بشأن صمود وقف إطلاق النار الذي يهدف لإنهاء حرب دائرة منذ 12 يوما.

وقال كاتس في بيان إنه أمر الجيش “بمواصلة العمليات المكثفة التي تستهدف أصول النظام والبنية التحتية للإرهاب في طهران “في ظل انتهاك إيران الصارخ لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة”.

كان ترامب قد كتب قبل ساعات عبر منصة تروث سوشيال “وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ. رجاء عدم انتهاكه!”

وأكدت كل من إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار بعد أن أعلنه ترامب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت الأهداف التي حددتها بشن هجومها المفاجئ في 13 يونيو حزيران على إيران لتدمير برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وأضاف “تشكر إسرائيل الرئيس ترامب والولايات المتحدة على الدعم الدفاعي والمشاركة في القضاء على التهديد النووي الإيراني”.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو أعلى هيئة أمنية في إيران، يوم الثلاثاء إن إسرائيل اضطرت “لقبول الهزيمة ووقف إطلاق النار من جانب واحد”، وإن القوات المسلحة الإيرانية “ستبقى مستعدة” للرد على “أي عدوان من جانب العدو”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن إيران ستوقف ضربات الرد بشرط أن توقف إسرائيل الهجمات بحلول الرابعة صباحا بتوقيت طهران.

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد إعلان وقف إطلاق النار، على أمل أن يفضي إلى تسوية للحرب بعد يومين فقط من انخراط الولايات المتحدة فيها بقصف مواقع نووية إيرانية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات.