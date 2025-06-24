إسرائيل تتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار وتأمر بضربات جديدة

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن/الدوحة/إسطنبول (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إنه أمر الجيش بقصف طهران ردا على ما قال إنها صواريخ أطلقتها إيران في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات.

غير أن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نفت التقارير التي تفيد بإطلاق إيران صواريخ على إسرائيل بعد سريان وقف إطلاق النار.

تثير هذه التطورات شكوكا مبكرة بشأن صمود وقف إطلاق النار الذي يهدف لإنهاء حرب دائرة منذ 12 يوما.

وقال كاتس في بيان إنه أمر الجيش “بمواصلة العمليات المكثفة التي تستهدف أصول النظام والبنية التحتية للإرهاب في طهران “في ظل انتهاك إيران الصارخ لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة”.

كان ترامب قد كتب قبل ساعات عبر منصة تروث سوشيال “وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ. رجاء عدم انتهاكه!”

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار، قائلا إن إسرائيل حققت الأهداف التي حددتها بشن هجومها المفاجئ في 13 يونيو حزيران على إيران لتدمير برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وقال نتنياهو “تشكر إسرائيل الرئيس ترامب والولايات المتحدة على الدعم الدفاعي والمشاركة في القضاء على التهديد النووي الإيراني”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران ستوقف ضربات الرد بشرط أن توقف إسرائيل الهجمات بحلول الرابعة صباحا بتوقيت طهران.

وارتفعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد إعلان وقف إطلاق النار، على أمل أن يفضي إلى تسوية للحرب بعد يومين فقط من انخراط الولايات المتحدة فيها بقصف مواقع نووية إيرانية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات.