إسرائيل تتهم حزب الله بقتل 12 في هجوم صاروخي على الجولان وتتوعد بالرد

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من معيان لوبيل ومايا الجبيلي وليلى بسام

القدس/بيروت (رويترز) – قالت السلطات الإسرائيلية إن 12 من بينهم أطفال قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بالمسؤولية عن الضربة وتوعدت بأنها ستدفع ثمنا باهظا جراء ذلك الهجوم.

ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها منذ بدء الصراع في غزة.

وأدى الهجوم إلى تصاعد حدة التوتر في الصراع الذي يدور بالتوازي مع الحرب في غزة، كما أثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وسقط الصاروخ على ملعب لكرة القدم في قرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها إليها لاحقا في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع زعيم الطائفة الدرزية وفقا لبيان صادر عن مكتبه إن “حزب الله سيدفع ثمنا باهظا.. ثمنا لم يدفع مثله حتى الآن”.

وقال حزب الله في بيان مكتوب “تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الإسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص”.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في أماكن أخرى.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 13 آخرين أصيبوا جراء الصاروخ الذي سقط على ملعب كرة القدم الذي كان مكتظا في ذلك الوقت بالأطفال والشباب.

وقال شاهد يدعى مرهف أبو صالح “كانوا يلعبون كرة القدم وسمعوا صفارات الإنذار فركضوا إلى الملاجئ.. قد يستغرق الأمر منهم 15 ثانية (للوصول إلى الملجأ) لكنهم لم يتمكنوا من الوصول لأن الصاروخ سقط في المنطقة الواقعة بين الملعب والملجأ”.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الصاروخ. وأمكن سماع صفارات الإنذار التي تطلق للتحذير من الهجمات الجوية ثم أعقب ذلك وقوع انفجار كبير وصور لدخان يتصاعد. وتمكنت رويترز من التحقق بشكل مستقل من الموقع من خلال المباني وتخطيط الطرق التي تطابق صور الأقمار الصناعية للمنطقة.

وقال عيدان أفشالوم المسعف في خدمة نجمة داود الحمراء للإسعاف “شهدنا دمارا كبيرا عندما وصلنا إلى ملعب كرة القدم، بالإضافة إلى أشياء اشتعلت فيها النيران. كان هناك قتلى ومصابون على العشب وكان المشهد مروعا”.

وقالت شاهدة لرويترز طلبت عدم ذكر اسمها “سقط الصاروخ في ملعب كرة القدم، كلهم ​​أطفال… لا يزال هناك الكثير من الجثث والأشلاء في الملعب ولا نعرف من هم”.

وقال نتنياهو الذي من المقرر أن يعود بالفعل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل مساء يوم السبت إن طائرته ستقلع قبل الوقت المحدد لها وسيعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر فور وصوله.

وأدانت الولايات المتحدة، التي تقود جهودا دبلوماسية لتهدئة الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الهجوم ووصفته بأنه “مروع”. وقالت إن دعمها لأمن إسرائيل “قوي ولا يتزعزع ضد جميع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة “ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الهجمات الرهيبة على امتداد الخط الأزرق وهو ما يجب أن يكون على رأس الأولويات”. ويشير الخط الأزرق إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل.