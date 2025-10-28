إسرائيل تتهم حماس بانتهاك الهدنة بعد إعادة أجزاء من رفات رهينة

اتهمت إسرائيل حركة حماس الثلاثاء بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة بعد تأكيدات بأن أجزاء من الرفات الأخيرة التي أعادتها الحركة تعود لرهينة سبق أن استعاد الجيش جثمانه من قطاع غزة.

وفي وقت متاخر من مساء الاثنين، سلّمت حماس ما قالت إنه الجثمان السادس عشر من بين 28 جثمانا لرهائن كانوا محتجزين لديها ووافقت على إعادتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية ومصرية وقطرية، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الجاري.

وأظهرت الفحوص الجنائية الإسرائيلية أن ما سلّمته حماس كان بقايا رفات رهينة سبق أن أعاد الجيش جثمانه قبل حوالى عامين في عملية عسكرية، وفقا لبيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء بينامين نتانياهو.

واتهم البيان وبيان آخر لمنتدى عائلات الرهائن، حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان مكتب نتانياهو “بعد استكمال عملية التعرف على الجثمان صباح اليوم، تبين أنه قد أعيد مساء أمس رفات يخص الرهينة الراحل أوفير تسرفاتي، الذي كان استُرجع من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين”.

وبحسب البيان، سيُعقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الرد الإسرائيلي.

إلى ذلك، دعا منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين الحكومة الإسرائيلية إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة” ضد حماس.

وقال في بيان “في ضوء الانتهاك الخطر للاتفاق من جانب حماس مساء الأمس… لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاهل هذا (الأمر) ويتحتم عليها ألا تفعل ذلك، وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الانتهاكات”.

ورأى البيان أن “حماس تعرف مكان الرهائن وتواصل التصرف باستهتار وتخدع الولايات المتحدة والوسطاء”.

أما حركة حماس فنفت علمها بأماكن الرفات واصفة الادعاء بأنه “كاذب”.

وأشار الناطق باسم الحركة حازم قاسم إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استمر لعامين جعل العديد من المواقع غير قابلة للتعرف عليها.

وقال قاسم “ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين … ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك”.

وأكد قاسم أن “هناك صعوبات كبيرة أمام البحث وعمليات الانتشال”.

والثلاثاء، أعلنت الحركة نيتها تسليم جثة رهينة مساء الثلاثاء (18,00 ت غ)، لتكون بذلك الجثة السادسة عشرة.

وقالت في بيان إنها ستقوم “بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تمّ العثور عليها قبل قليل في مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة (18,00 ت غ)”.

– “كسرها تمامًا” –

واتهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حركة حماس بالتلاعب وتأخير تسليم بقية الرفات، مطالبا بتدميرها بالكامل.

ونشر بن غفير عبر حسابه على منصة إكس “إن حقيقة أن حماس تواصل اللعب ولا تسلم فورًا جميع رفات موتانا، تُثبت بحد ذاتها أن هذه المنظمة الإرهابية لا تزال تقف على قدميها”.

وأضاف “حان الوقت لكسرها تمامًا وللأبد، يجب أن ندمرها بالكامل”.

وانضم وزير المال بتسلئيل سموطريتش إلى الدعوات التي تطالب بالحسم والتحرك ضد حماس.

ودعا في منشور له على حسابه على منصة إكس أيضا، إلى إعادة اعتقال كل الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في اتفاقية التبادل الأخيرة مع إسرائيل، كإجراء عقابي.

– المرة الثالثة –

وخطف إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، 251 شخصا، اُفرج عن معظمهم أو اُنقذوا أو استُعيدت جثامينهم قبل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 68531 فلسطينيا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وفي بيان لمنتدى عائلات الرهائن الثلاثاء، أكدت عائلة أوفير تسرفاتي أن أجزاء من رفاته أُعيدت إلى إسرائيل الليلة الماضية.

وذكر المنتدى أن تسرفاتي كان في مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما اقتيد إلى غزة وقُتل هناك.

وأضاف البيان أن هذه هي المرة الثالثة التي تُعاد فيها رفات تخص تسرفاتي، بعد أن أُعيد جثمانه في نهاية العام 2023، ثم أُعيدت أجزاء إضافية في آذار/مارس 2024.

وقالت العائلة “هذه هي المرة الثالثة التي نُجبر فيها على فتح قبر أوفير وإعادة دفن ابننا. كان من المفترض أن يُغلق هذا الفصل في (كانون الأول)/ديسمبر 2023، لكنه فعليا لم يُغلق”.

