إسرائيل تتهم حماس بقتل 5 فلسطينيين من موظفي مؤسسة غزة الإنسانية

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من كريسبيان بالمر ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت إسرائيل إن مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قتلوا خمسة فلسطينيين من موظفي (مؤسسة غزة الإنسانية) المدعومة من الولايات المتحدة، وإن هذه محاولة على ما يبدو لعرقلة عمليات توزيع الغذاء.

وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان أن إحدى حافلاتها تعرضت لكمين في وقت متأخر من يوم الأربعاء في أثناء توجهها إلى مركز لتوزيع المساعدات بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأنها كانت تقل رجالا من السكان المحليين يعملون إلى جانب فريق أمريكي على توصيل الإمدادات الضرورية.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي جهة إسرائيلية تُنسق الشؤون الإنسانية مع الفلسطينيين “قتلت حماس خمسة من العاملين في المجال الإنساني من مؤسسة غزة الإنسانية، إلى جانب اختطاف آخرين”.

وأضافت “يجب ألا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم حماس بحق العاملين في المجال الإنساني”.

وأحجمت حماس عن التعليق على إطلاق النار.

وقالت قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة إن حماس استهدفت الحافلة لأنها كانت تقل أشخاصا تابعين لياسر أبو شباب، وهو زعيم عشيرة كبيرة تتحدى سلطة حماس في القطاع وتتلقى السلاح من إسرائيل.

من ناحية أخرى، قالت سلطات الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا قُتلوا في إطلاق نار وغارات جوية إسرائيلية يوم الخميس، مع استمرار العنف والدمار في القطاع الساحلي الصغير.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة مسلحين أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات باتجاه جنوده. كما قال إنه اعتقل عددا من عناصر حماس في سوريا ليلة يوم الأربعاء، متهما إياهم بالتخطيط لمهاجمة مدنيين وجنود إسرائيليين.

وتواصل إسرائيل الحرب منذ أكثر من 20 شهرا للقضاء على حماس بعد أن شنت الحركة هجمات في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أشعلت فتيل الحرب. وفشلت جميع الجهود المبذولة حتى الآن لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات.

وعلى الرغم من الهجوم على الحافلة، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها واصلت عمليات توزيع المساعدات يوم الخميس، إذ وزعت صناديق مواد غذائية في وقت مبكر في أحد مواقعها، قبل أن تعلق العمليات به.