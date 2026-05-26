إسرائيل تتهم محاميا فلسطينيا فرنسيا بإدارة “خلية إرهابية”

اتهمت إسرائيل الثلاثاء المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بتنظيم وإدارة “خلية إرهابية” أوروبية مؤلفة من فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كانت قد فُككت أواخر العام 2025.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك أن “خمسة من سكان القدس الشرقية، أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتُقلوا واستُجوبوا من جانب الشاباك خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2025”.

وأضاف البيان “كشف تحقيق الشاباك أن حموري التقى خلال عامي 2024 و2025 بأعضاء الخلية، وجميعهم من سكان القدس الشرقية، في دول أوروبية عدة، وجنّدهم لإنشاء بنية تحتية تهدف إلى تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل”.

وقال البيان إن حموري “زوّدهم لهذا الغرض هواتف تُمكّنهم من إجراء اتصالات مشفرة”.

وُلد حموري في القدس لأم فرنسية، وكان يحمل تصريح إقامة دائمة يُمنح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمّتها لاحقا.

أُلغي تصريحه في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لما وصفته إسرائيل بـ”خرق الولاء” للدولة الإسرائيلية، وذلك قبل شهر من ترحيله إلى فرنسا، وهي خطوة ندد بها حموري ووصفها بـ”الترحيل”.

أُلقي القبض عليه عام 2005، وحُكم عليه من محكمة إسرائيلية عام 2008 بالسجن سبع سنوات لإدانته بالتورطفي مؤامرة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل ومؤسس حزب شاس اليهودي المتشدد.

أُفرج عن حموري الذي دأب على تأكيد براءته، عام 2011 ضمن صفقة تبادل أسفرت عن إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

تتهمه إسرائيل بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تصنفها إسرائيل بأنها “إرهابية”. وينفي محاميه هذه التهمة.

