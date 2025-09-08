إسرائيل تتوعد “بإعصار” من الضربات على غزة لإجبار حماس على الاستسلام

7دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت إسرائيل إنها ستكثف غاراتها الجوية على غزة يوم الاثنين في “إعصار مدو”، موجهة بذلك تحذيرا أخيرا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأنها ستدمر القطاع ما لم يقبل مقاتلو الحركة بمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح جميع الرهائن والاستسلام.

وقال سكان إن قوات إسرائيلية قصفت مدينة غزة من الجو وفجرت مركبات مدرعة في شوارعها.

وذكرت حماس أنها تدرس أحدث اقتراح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار، الذي تم تسليمه يوم الأحد.

وحذر ترامب من أن الاقتراح “فرصة أخيرة” للحركة المسلحة.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على إكس “اليوم سيضرب إعصار مدو سماء مدينة غزة، وأسقف أبراج الإرهاب ستتزلزل”.

وأضاف “هذا هو الإنذار الأخير لقتلة ومغتصبي حماس في غزة وفي فنادق الفخامة في الخارج: أطلقوا سراح الرهائن وألقوا السلاح – وإلا فغزة ستُدمر وأنتم ستُبادون”.

وظهر منشور كاتس قبل ورود تقارير عن إطلاق نار في محطة حافلات بالقدس أودى بحياة ستة أشخاص بينهم مواطن إسباني. وأشادت حماس بمنفذي الهجوم.

وقصف الجيش الإسرائيلي مبنى من 12 طابقا في وسط مدينة غزة حيث كانت تقيم عشرات العائلات النازحة، وذلك بعد ثلاث ساعات من أمرها قاطنيه وآخرين في مئات الخيام بالمنطقة المحيطة بالمغادرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مسلحي حماس الذين “زرعوا وسائل لجمع معلومات المخابرات” وعبوات ناسفة كانوا يعملون بالقرب من المبنى و”استخدموه طوال الحرب للتخطيط لشن هجمات إرهابية على قوات الجيش الإسرائيلي”.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن أحدث مقترح أمريكي بشأن غزة يدعو حماس إلى إعادة جميع الرهائن الأحياء والقتلى الثمانية والأربعين المتبقين في اليوم الأول من وقف لإطلاق النار، على أن تُجرى مفاوضات لإنهاء الحرب.

ودائما ما تقول حماس إنها تنوي الاحتفاظ ببعض الرهائن على الأقل لحين انتهاء المفاوضات. وقالت في بيان إنها “جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا”.

* الهجوم على غزة

أطلقت إسرائيل هجوما واسعا الشهر الماضي على مدينة غزة، حيث يعيش مئات الآلاف من السكان وسط الأنقاض بعدما عادوا للمنطقة التي سبق أن شهدت جانبا من أعنف المواجهات خلال الحرب.

وقال سكان في مدينة غزة إن القوات الإسرائيلية قصفت أحياء عدة من الجو والبر وفجرت عربات مدرعة معطلة‭ ‬بعد تفخيخها ودمرت مجموعات من المنازل في أحياء الشيخ رضوان والزيتون والتفاح.

وذكر مسعفون أن من بين 25 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غزة اليوم الاثنين أسامة بعلوشة وهو صحفي يعمل في وسائل إعلام فلسطينية. وقال مسعفون إن 15 شخصا آخرين قُتلوا في غارات إسرائيلية منفصلة وإطلاق نار في أنحاء القطاع، مما يرفع عدد القتلى اليوم إلى 40 على الأقل.

وتشير السلطات الفلسطينية إلى أن ما يقرب من 250 صحفيا في غزة خلال الحرب، مما يجعلها أكثر الحروب دموية في العالم بالنسبة لوسائل الإعلام فيما تعيه الذاكرة.

وتمنع إسرائيل المراسلين الأجانب من دخول غزة، لذا فإن جميع الصحفيين الذين قتلوا هناك من الفلسطينيين. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تتعمد استهداف بعض الصحفيين، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وأشار ترامب أمس الأحد إلى أن صفقة لغزة قد ترى النور قريبا لإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وفي وقت سابق، أصدر ما وصفه “بالتحذير الأخير” للحركة الفلسطينية المسلحة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل “تدرس بجدية” اقتراح ترامب لكنه لم يخض في تفاصيل.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنه مقاتلون تقودهم حماس على جنوب إسرائيل في عام 2023. وقتل المهاجمون 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في غزة. وأُطلق سراح معظم الرهائن في اتفاقين لوقف إطلاق النار أحدهما في نوفمبر تشرين الثاني 2023 والثاني استمر من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2025، لكن الحركة أبقت آخرين للضغط في المفاوضات.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي دمر معظم مناطق القطاع وتسبب في كارثة إنسانية. وتأكد مقتل ما يقرب من 63 ألف فلسطيني.

وقالت وزارة الصحة اليوم إن ستة فلسطينيين آخرين، بينهم طفلان، توفوا بسبب سوء التغذية والجوع في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأسباب إلى 393 شخصا على الأقل معظمهم خلال الشهرين الماضيين.

وتقول إسرائيل، التي تتحكم في دخول جميع الإمدادات إلى غزة، إن الحديث عن مستوى الجوع هناك مبالغ فيه وإن الوفيات المبلغ عنها ترجع إلى أسباب أخرى.

وطوال فترة الصراع، تعثرت الجهود المبذولة للتفاوض على إنهاء الحرب بسبب اشتراط إسرائيل أن تفرج حماس عن جميع الرهائن وتتخلى عن سلاحها. وتقول حماس إنها لن تسلم سلاحها قبل أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة.

(إعداد أميرة زهران وشيرين عبد العزيز ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)