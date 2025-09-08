إسرائيل تتوعد “بإعصار” من الضربات على غزة لإجبار حماس على قبول مطلب الاستسلام

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت إسرائيل إنها ستكثف غاراتها الجوية على غزة يوم الاثنين في “إعصار مدوٍ”، موجهة بذلك تحذيرا أخيرا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأنها ستدمر القطاع ما لم يقبل مقاتلو الحركة بمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح جميع الرهائن والاستسلام.

وقال سكان إن قوات إسرائيلية قصفت مدينة غزة من الجو وفجرت مركبات مدرعة في شوارعها.

وذكرت حماس أنها تدرس الاقتراح الأمريكي الأحدث بشأن وقف إطلاق النار، الذي تم تسليمه يوم الأحد.

وحذر ترامب من أن الاقتراح “فرصة أخيرة” للحركة المسلحة.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على إكس “اليوم سيضرب إعصار مدوٍ سماء مدينة غزة، وأسقف أبراج الإرهاب ستتزلزل”.

وأضاف “هذا هو الإنذار الأخير لقتلة ومغتصبي حماس في غزة وفي فنادق الفخامة في الخارج: أطلقوا سراح الرهائن وألقوا السلاح – وإلا فغزة ستُدمر وأنتم ستُبادون”.

وظهر منشور كاتس قبل ورود تقارير عن إطلاق نار في محطة للحافلات في القدس والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وأشادت حماس بمنفذي الهجوم.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي كبير، فإن المقترح الأمريكي الأحدث بشأن غزة يدعو حماس إلى إعادة جميع الرهائن الأحياء والقتلى الثمانية والأربعين المتبقين في اليوم الأول من وقف لإطلاق النار، على أن يتم إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

ولطالما قالت حماس إنها تنوي الاحتفاظ ببعض الرهائن على الأقل إلى حين انتهاء المفاوضات. وقالت في بيان إنها “جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا”.

* الهجوم على غزة

أطلقت إسرائيل هجوما واسعا الشهر الماضي على مدينة غزة، حيث يعيش مئات الآلاف من السكان وسط الأنقاض بعدما عادوا للمنطقة التي سبق أن شهدت جانبا من أعنف المواجهات خلال الحرب.

وقال سكان في مدينة غزة إن القوات الإسرائيلية قصفت عدة أحياء من الجو والبر وفجرت عربات مدرعة معطلة‭‭ ‬‬بعد تفخيخها ودمرت مجموعات من المنازل في أحياء الشيخ رضوان والزيتون والتفاح.

وذكر مسعفون أن من بين 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غزة يوم الاثنين أسامة بعلوشة وهو صحفي يعمل في وسائل إعلام فلسطينية.

ووفقا للسلطات الفلسطينية، قتل ما يقرب من 250 صحفيا في غزة خلال الحرب، مما يجعلها الحرب الأكثر دموية في العالم بالنسبة لوسائل الإعلام في الذاكرة الحية.

وتمنع إسرائيل جميع المراسلين الأجانب من دخول غزة، لذا فإن جميع الصحفيين الذين قتلوا هناك من الفلسطينيين. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تتعمد استهداف بعض الصحفيين، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى أن صفقة لغزة قد ترى النور قريبا لإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وفي وقت سابق، أصدر ما وصفه “بالتحذير الأخير” للحركة الفلسطينية المسلحة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل “تدرس بجدية” اقتراح ترامب لكنه لم يخض في تفاصيل.

واندلعت الحرب بعد هجوم شنه مقاتلون تقودهم حماس على جنوب إسرائيل في عام 2023. وقتل المهاجمون 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في غزة. وأُطلق سراح معظم الرهائن في اتفاقين لوقف إطلاق النار أحدهما في نوفمبر تشرين الثاني 2023 والثاني استمر من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2025، لكن الحركة أبقت آخرين للضغط في المفاوضات.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، دمر الهجوم الإسرائيلي معظم مناطق القطاع وتسبب في كارثة إنسانية. وتأكد مقتل ما يقرب من 63 ألف فلسطيني.

وقالت وزارة الصحة يوم الاثنين إن ستة فلسطينيين آخرين، بينهم طفلان، توفوا بسبب سوء التغذية والجوع في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأسباب إلى 393 شخصا على الأقل معظمهم خلال الشهرين الماضيين.

وتقول إسرائيل، التي تتحكم في دخول جميع الإمدادات إلى غزة، إن الحديث عن مستوى الجوع هناك مبالغ فيه وإن الوفيات المبلغ عنها ترجع إلى أسباب أخرى.

وطوال فترة الصراع، تعثرت الجهود المبذولة للتفاوض على إنهاء الحرب بسبب اشتراط إسرائيل أن تفرج حماس عن جميع الرهائن وتتخلى عن سلاحها. وتقول حماس إنها لن تسلم سلاحها قبل أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة.

(إعداد أميرة زهران وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)