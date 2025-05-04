إسرائيل تتوعد بالرد على الحوثيين وإيران بعد استهداف محيط مطار بن غوريون

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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بتوجيه “ضربات” جديدة للحوثيين في اليمن بعد استهدافهم محيط مطار بن غوريون الدولي ما تسبب بإصابة ستة أشخاص وتعطل حركة الملاحة ودفع شركات طيران لتعليق رحلاتها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون، أطلق من اليمن وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم “عدة محاولات اعتراض”.

وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشر عبر قناته على تطبيق تلغرام “تحركنا ضدهم (الحوثيون) في الماضي وسنواصل التحرك ضدهم في المستقبل”.

وأضاف “الأمر ليس ضربة واحدة وتنتهي، ستكون هناك ضربات”.

كذلك، توعد نتانياهو باستهداف إيران “في الوقت المناسب”، وقال عبر منصة اكس إن “هجمات الحوثيين مصدرها ايران. اسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره نحن (عبر استهداف) أسيادهم الإرهابيين الإيرانيين”.

وكان قائد لواء المركز في إسرائيل يائير حتسروني أفاد في مقطع فيديو صوره من موقع سقوط الصاروخ ويظهر خلفه برج مراقبة مطار بن غوريون، إن الصاروخ أحدث حفرة “بعرض وعمق عشرات الأمتار”.

وقال مصور في وكالة فرانس برس إن الصاروخ سقط قرب موقف المركبات التابع لقاعة الوصول رقم 3 وهي الأكبر في المطار، وإن الحفرة حيث سقط الصاروخ تبعد أقل من كيلومتر من أقرب مهبط طائرات.

وأكدت متحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية لفرانس برس “هذه المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ بهذا القرب من مبنى الوصول والمدرجات”.

– تعليق رحلات –

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن “استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي”.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للجماعة بيانا جاء فيه “استهدفنا مطار (بن غوريون) في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”.

على الأثر، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد، قائلا في بيان مقتضب “من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف”.

وفي وقت لاحق الأحد، أثنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على هجمات الحوثيين “الدقيقة”.

من جانبه، قال جهاز الإسعاف والطوارئ “نجمة داود الحمراء” إنه تلقى اتصالات بشأن إصابات ناجمة عن الانفجار بعد تطاير التراب والحجارة.

وبحسب الجهاز قدمت طواقمه العلاج لستة مصابين على الأقل، تراوحت إصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.

من جهتهم، سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجار في أنحاء القدس وفي محيط مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الساحلية.

وفي مطار بن غوريون، أكد صحافي في فرانس برس سماع دوي انفجار “وكان الارتداد شديدا للغاية”.

وأضاف “على الفور، طلب أفراد الأمن من مئات المسافرين الاحتماء”.

وبحسب مسؤول في المطار “تم تحويل مسار رحلة قادمة لشركة طيران الهند إلى أبو ظبي”.

لاحقا، قال المتحدث باسم سلطة المطارات في بيان مقتضب “تم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بشكل طبيعي، مطار بن غوريون مفتوح ويعمل كالمعتاد” بعد توقف قصير جراء سقوط الصاروخ.

بعد استئناف الملاحة، قال مراسل فرانس برس إن “العديد من المسافرين ينتظرون إقلاع رحلاتهم وآخرون يحاولون إيجاد رحلات بديلة”.

ومن بين هؤلاء إسرائيلية قالت إنها “شعرت بالخوف لأن الانفجار كان كبيرا”.

وأضافت المرأة التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها “الآن كل شي على ما يرام … لكن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر اعتدنا على هذا، قد يأتي صاروخ في أي لحظة، وتتوقف الحياة لبعض الوقت”.

من جهتها، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية و”إير إنديا” للطيران تعليق رحلاتهما من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب حتى السادس من أيار/مايو بعد الهجوم، فيما علّقت “بريتش إيرويز” رحلاتها للمطار حتى السابع من الشهر.

واعلنت شركة اير فرانس أنها ألغت رحلاتها الاثنين بين باريس وتل ابيب، بعدما كانت الغت في وقت سابق رحلتين مقررتين الاحد.

وقال المكتب الاعلامي في الشركة الوطنية الفرنسية لفرانس برس إن “الشركة تعلق رحلاتها حتى السادس من ايار/مايو، وتراقب بانتباه تطور الوضع”.

– تدمير البنى التحتية لحماس –

أفاد مسؤول حكومي بانعقاد مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل الأحد الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول حكومي إن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر سيلتئم مساء الأحد، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى التئام المجلس للمصادقة على خطة لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة وإصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط.

وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد استدعاء “عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط” لهجومه في غزة، معلنا أن هدفه تدمير “كل البنى التحتية” العائدة الى حماس.

وقال رئيس أركان الجيش ايال زامير في بيان “هذا الاسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة”، مضيفا “نكثف الضغط بهدف إعادة رهائننا والتغلب على حماس. سنتحرك في مناطق أخرى وسندمر كل البنى التحتية (للحركة الفلسطينية) سواء على الأرض أو تحتها”.

وبعد هدنة لشهرين في غزة وأسابيع من المفاوضات لتمديدها من دون جدوى، استأنفت إسرائيل في 18 آذار/مارس قصفها الجوي وعملياتها البرية في القطاع المدمر، مع تأكيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على الإفراج عن الرهائن.

ومن اصل 251 شخصا تم احتجازهم خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، لا يزال 58 في غزة، علما أن الجيش الإسرائيلي أعلن وفاة 34 منهم.

وأسفر الرد الإسرائيلي العسكري على هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 52 الفا و535 شخصا معظمهم مدنيون، بحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبر الامم المتحدة أنها موثوقة.

ها/ح س-ب ق