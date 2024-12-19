إسرائيل تتوعد بالوصول لقادة الحوثيين وقناة المسيرة تعلن مقتل 9 في غارات

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القاهرة (رويترز) – توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس بأن تصل “اليد الطويلة” لإسرائيل إلى قادة حركة الحوثي في ​​اليمن بعد غارات جوية استهدفت عدة مناطق هناك خلال ليل الأربعاء.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن ضربات جوية إسرائيلية قتلت تسعة أشخاص في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

وأوضحت القناة أن سبعة قتلوا في ضربة على ميناء الصليف بينما قتل اثنان في منشأة رأس عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا محطتين مركزيتين للكهرباء جنوبي وشمالي العاصمة صنعاء.

وكتب كاتس على موقع إكس “أحذر قادة منظمة الحوثي الإرهابية: يد إسرائيل الطويلة ستصل إليكم أيضا… من يرفع يده ضد دولة إسرائيل، ستُقطع، ومن يؤذها سيرد له الأذى مضاعفا سبعة أضعاف”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، بما في ذلك موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء”.

وأضاف أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي استخدمتها قوات الحوثيين لأغراض عسكرية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الخميس أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. كما يشنون هجمات على سفن في ممر الشحن البحري الدولي قرب اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي ويقولون إن ذلك تضامنا أيضا مع الفلسطينيين.