إسرائيل تتوعد بضرب حزب الله بقوة بعد مقتل 12 في هجوم على الجولان

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القدس/بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل يوم الأحد إنها ستوجه ضربات قوية ضد حزب الله، متهمة الجماعة اللبنانية المتحالفة مع إيران بالمسؤولية عن هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان أسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا.

ونفت جماعة حزب الله أي مسؤولية عن الهجوم على قرية درزية الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل فتيل الحرب في غزة قبل أن تتوسع إلى جبهات متعددة.

وأنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة للولايات المتحدة مبكرا، ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من يوم الأحد وأن يعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​​بعد ظهر الأحد لمناقشة رد إسرائيل.

وفي الوقت نفسه تجمعت عائلات لحضور جنازات قتلى الهجوم في قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وأصاب الصاروخ ملعب كرة القدم مساء السبت. وكانت جماعة حزب الله قد أعلنت في وقت سابق للهجوم إطلاق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية لكنها نفت تماما مسؤوليتها عن هجوم مجدل شمس.

وقالت جماعة حزب الله في بيان مكتوب “تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الإسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص”.

ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت “على عكس ما يعلنه من نفي، فإن حزب الله هو الجهة المسؤولة بشكل لا لبس فيه عن مذبحة الأمس… الصاروخ الذي قتل أولادنا وبناتنا كان صاروخا إيرانيا وحزب الله هو التنظيم الإرهابي الوحيد الذي يمتلك مثل هذه الصواريخ في ترسانته”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في تصريحات للصحفيين في وقت سابق إن الأدلة الجنائية أظهرت أن الصاروخ إيراني الصنع من طراز فلق-1. وكان حزب الله قد أعلن إطلاق صاروخ فلق-1 يوم السبت قائلا إنه استهدف مقرا عسكريا إسرائيليا.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قرية مجدل شمس وقال “سنضرب العدو بقوة”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن إطلاق الصاروخ تم من منطقة تقع شمالي قرية شبعا في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر أمنية في لبنان بأن عدة غارات جوية ضربت بلدات في جنوب لبنان وموقعا واحدا في سهل البقاع مترامي الأطراف في الشرق خلال الليل وحتى صباح الأحد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في عمق لبنان خلال الليل، لكن أي عمليات واسعة النطاق من المرجح أن تتطلب موافقة مجلس الوزراء الأمني.