إسرائيل تتوعد بمواصلة “الضربات القوية” ضد حزب الله في لبنان

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توعدت إسرائيل الخميس بمواصلة شنّ “ضربات قوية” تستهدف حزب الله في لبنان، مع استمرار غاراتها الجوية المكثفة في اليوم الرابع من عمليات توغل بري قتل فيها تسعة من جنودها.

وفي خضم حملة القصف الجوي الإسرائيلي المكثف الذي خلّف أكثر من ألف قتيل في أنحاء مختلفة من لبنان منذ حوالى عشرة أيام، ينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين “عمليات برية محدودة ومركزة” في نقاط عدّة على طول الحدود. ويثير التصعيد العسكري مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط، بعد عام على اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، وفي ظل تبادل التهديدات بين إسرائيل وإيران بعد ضربة صاروخية وجّهتها الجمهورية الإسلامية الى الدولة العبرية الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه استهدف خلال الساعات الماضية “15 هدفا لحزب الله في منطقة بيروت”، تشمل “مواقع انتاج أسلحة ومستودعات أسلحة وبنى تحتية”. ومن الأهداف أيضا “مقرّ استخبارات” عائد للحزب في بيروت.

وطال القصف مناطق في الجنوب وبيروت وضواحيها، وصولا الى منطقة عاليه شرق بيروت ومنطقة المعيصرة شمال بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأحصت الوكالة أربع غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، غداة ليلة شهدت قصفا شديدا في أرجاء العاصمة. وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارين قويين ومشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من الضاحية التي تعد معقلا أساسيا للحزب.

الى ذلك، أفاد مصدر مقرب من الحزب أن غارة الخميس استهدفت “مستودعا متاخما” لمطار بيروت. ولم تتضح على الفور ماهية المستودع أو محتوياته.

وكان مصدر مقرّب أفاد سابقا بأن غارة “استهدفت مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله” في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أنه كان “أخلي” قبل مدة.

وكثّفت إسرائيل منذ 23 أيلول/سبتمبر ضرباتها ضد حزب الله الذي كان فتح جبهة “إسناد” لقطاع غزة وحماس في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

وتقول إسرائيل إنها تريد وقف نيران حزب الله باتجاه شمال أراضيها للسماح بعودة عشرات الآلاف من السكان الذين أجبروا على الفرار بسبب هذه النيران.

تعهّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي الخميس مواصلة استهداف مواقع حزب الله في لبنان.

وقال في شريط مصوّر “لن نسمح لحزب الله بترسيخ حضوره في هذه المناطق مستقبلا”، مشددا “ستتواصل الضربات القوية على حزب الله في كافة المناطق، في بيروت وفي سهل البقاع وجنوب لبنان”.

– قصف واشتباكات ودعوات إخلاء –

الى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء العمليات البرّية في جنوب لبنان الى تسعة.

وأفاد في بيان بأن ضابطا برتبة نقيب في الحادية والعشرين من العمر قتل “أمس خلال المعارك في جنوب لبنان”، بعدما كان أعلن الأربعاء مقتل ثمانية عسكريين داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن الجيش الخميس أنه قتل 15 عنصرا من حزب الله في غارة جوية على “مبنى بلدية بنت جبيل” في الجنوب كانت مخزنة فيها “كميات كبيرة من الأسلحة”.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه صدّ توغلات إسرائيلية قرب الحدود، في عميات شملت تفجير عبوات ناسفة. وقال إنه أطلق صواريخ على مدينة طبريا في الجولان السوري المحتل واستهدف قواعد وتجمعات عسكرية حدودية في شمال إسرائيل.

بدوره، أعلن الجيش اللبناني الخميس أنه ردّ للمرة الأولى منذ عام على “مصادر النيران” الإسرائيلية بعد مقتل اثنين من جنوده في جنوب البلاد.

وينتشر الجيش في نقاط عدة على الحدود، بينما حافظ حزب الله بعد حرب تموز/يوليو 2006 مع إسرائيل على حضور غير رسمي في المنطقة الحدودية، حيث قام بحسب خبراء، بحفر شبكة كبيرة من الأنفاق وإنشاء تحصينات.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من عشرين قرية ومدينة النبطية في جنوب لبنان إلى إخلائها تمهيدا لقصفها.

– “آمنون في بيوتنا” –

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت فجرا بيروت للمرة الثانية منذ بدء التصعيد، وأصابت “مركزا للهيئة الصحية الإسلامية” التابعة لحزب الله في مبنى بحي الباشورة المكتظ بالسكان، بحسب الهيئة التي نعت سبعة من عناصرها.

وقال حسن عمار، وهو نازح من جنوب لبنان يبلغ 82 عاما ويقطن في المبنى “نحن مدنيون بكل معنى الكلمة. هل تجد أي مسلّح هنا في هذه المنطقة؟ نحن مدنيون آمنون في بيوتنا”.

وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من ألفي شخص في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ بدء القصف الجوي المكثف في 23 أيلول/سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

من بين القتلى نحو 97 عامل إسعاف وإنقاذ قتلوا بنيران إسرائيلية بينهم أربعون قضوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، على ما أفاد وزير الصحة فراس الأبيض الخميس.

وقدّرت الحكومة اللبنانية الأربعاء عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية بحوالى 1,2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدّة من بيروت.

– قلق دولي وإلغاء رحلات –

في الدوحة، أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس في منشور على منصة إكس “وقوف دولة قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها”.

ووجّه “بسرعة التحرك وتوفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لجميع النازحين والمتضررين”.

دعت عدة منظمات غير حكومية بينها منظمتا “العفو الدولية” و”أطباء العالم” الخميس إلى “وقف إطلاق النار” وزيادة المساعدات الإنسانية للبنان، حيث الوضع “مروع” بالنسبة لمئات آلاف النازحين بسبب النزاع.

كما أعلن البنك الدولي تخصيص مبلغ 250 مليون دولار من المساعدات للبنان كان من المقرر استخدامه أصلا لتطوير الطاقات المتجددة، لتقديم مساعدات طارئة للنازحين جراء الغارات.

وفي إطار تداعيات الحرب في قطاع غزة وتمدّدها الى لبنان، شنّت إيران الثلاثاء هجوما صاروخيا هو الثاني المباشر لها ضد إسرائيل منذ نيسان/أبريل. وأكدت طهران أن الهجوم ردّ على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في قصف جوي إسرائيلي الأسبوع الماضي على ضاحية بيروت الجنوبية، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي قُتل في 31 تموز/يوليو في هجوم في طهران نسب الى إسرائيل.

وهدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قائلا “ارتكبت إيران خطأ فادحا… وستدفع الثمن”.

وأكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من العاصمة القطرية أن بلاده “لا تتطلع” إلى الحرب، لكنه تعهد بردّ “أقسى” إذا ردّت إسرائيل على الهجوم.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يجري “نقاشات” بشأن ضربات إسرائيل محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية.

وخلال تصريحات في البيت الأبيض، سئل بايدن “هل توافق على توجيه اسرائيل ضربات تطال منشآت نفطية إيرانية؟”، أجاب “نجري نقاشات بهذا الشأن. أعتقد أنه سيكون…” دون أن ينهي جملته.

الى ذلك، أعرب زعماء دول مجموعة السبع الخميس عن “قلقهم العميق” جراء “تدهور الوضع” الإقليمي، محذرين في بيان من “دورة خطيرة من الهجمات والردود الانتقامية تهدد بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهو ما ليس في مصلحة أحد”.

وبينما تقوم دول بتسيير رحلات عسكرية وتجارية لإجلاء رعاياها من لبنان، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) تمديد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، بعد توقفها منذ 24 أيلول/سبتمبر على خلفية التوتر.

– غارات دامية على غزة –

في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس سقوط 99 قتيلا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة الحرب منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 41788 قتيلا على الأقل.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف 1205 قتلى في الجانب الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قضى على ثلاثة قياديين في حركة حماس بغارة “قبل ثلاثة أشهر” في غزة، هم روحي مشتهى وسامح السراج وسامي عودة.

بور-سغ/الح-ح س-كام/سام