إسرائيل تتوقع أن تؤدي اليونيفيل دورا مهما بعد الحرب على جماعة حزب الله

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القدس (رويترز) – قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل تتوقع أن تؤدي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) دورا مهما في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب على جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف كاتس في بيان “تولي دولة إسرائيل أهمية قصوى لأنشطة اليونيفيل ولا نية لديها للإضرار بالمهمة أو أفرادها”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، تتوقع إسرائيل من اليونيفيل أن تؤدي دورا مهما في ‘اليوم التالي‘ عقب الحرب على حزب الله”.