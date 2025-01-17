إسرائيل تتوقع أن تفرج حماس عن أول مجموعة من الرهائن يوم الأحد

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إنه من المتوقع أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد سراح أول مجموعة من الرهائن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وإذا نجحت الهدنة، فستنهي القتال الذي اندلع قبل 15 شهرا ودمر أجزاء كبيرة من قطاع غزة وقتل أكثر من 46 ألفا وشرّد معظم السكان الذي كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

كما يمكن أن تخفف من حدة التوترات في الشرق الأوسط، حيث أشعلت حرب غزة مواجهات أخرى بين إسرائيل وإيران وجماعات موالية لها مثل حزب الله في لبنان، وحركة الحوثي في اليمن، وفصائل مسلحة بالعراق.

وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، ستفرج حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء (وبينهن المجندات)، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين.

ومن جانبها ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المطلق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينيا، بين رجال ونساء وأطفال.

وقالت حماس في بيان يوم الجمعة “بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكدت أن “قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

في غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقال الدفاع المدني الفلسطيني يوم الجمعة إن 101 على الأقل، بينهم 58 امرأة وطفلا، قتلوا منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء.

ولن تكون موافقة إسرائيل على الاتفاق رسمية حتى يقره مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة بكامل هيئتها.

وذكر مكتب نتنياهو في وقت مبكر يوم الجمعة أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيجتمع لإعطاء الموافقة النهائية، بعد تأجيل الاجتماع أمس الخميس مما أثار مخاوف من التأخير.

وسيتم عقد اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في وقت لاحق، ولكن لم يتضح موعده بالضبط.

ألقت إسرائيل بالمسؤولية على حماس في التأخير بينما قالت الحركة يوم الخميس إنها ملتزمة بالاتفاق، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.