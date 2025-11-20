إسرائيل تتوقع استمرار تفوقها العسكري بالمنطقة رغم خطط بيع طائرات إف-35 للسعودية

تل أبيب 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس إن إسرائيل تتوقع استمرار حصولها على أسلحة أمريكية أكثر تطورا، وذلك في رد على سؤال بشأن اعتزام الولايات المتحدة بيع طائرات إف-35 للسعودية .

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل الطائرة إف-35، وهي إحدى أكثر الطائرات الحربية تطورا على الإطلاق. ويضمن القانون الأمريكي لإسرائيل “تفوقا عسكريا نوعيا” في المنطقة.

وقالت المتحدثة شوش بيدروسيان للصحفيين “هناك اتفاق قديم بين الولايات المتحدة وإسرائيل على أن تظل إسرائيل متفوقة من الناحية النوعية عندما يتعلق الأمر بدفاعها”.

وأضافت “تحقق ذلك بالأمس، ويتحقق اليوم، ويعتقد رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أنه سيتحقق غدا وفي المستقبل”.

وتعد تصريحات المتحدثة أول تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية على صفقة الطائرات للسعودية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع.

ولا تعترف السعودية رسميا بدولة إسرائيل. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته هذا الأسبوع إلى واشنطن إن المملكة تريد علاقات رسمية مع إسرائيل، لكنها تريد أيضا أن تضمن مسارا واضحا باتجاه حل الدولتين مع حصول الفلسطينيين على الاستقلال.

ويعارض نتنياهو بشدة إقامة دولة فلسطينية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرات التي ستباع للسعودية لن تتمتع بمميزات، مثل أنظمة أسلحة متطورة ومعدات حرب إلكترونية، الموجودة في المقاتلات التي تحصل عليها إسرائيل.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)