إسرائيل تحث على إخلاء أربع قرى في لبنان قبل ضربات مزمعة
القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) – أصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أمرا بإخلاء أربع قرى في شرق وجنوب لبنان قبل ضربات مزمعة.
وقال المتحدث إن الجيش يُخطط لشن غارات على ما وصفه بأنه “بنى تحتية عسكرية” لحزب الله وحماس في قريتي حمارة وعين التينة في سهل البقاع بشرق لبنان، وكفر حتا وعنان في الجنوب.
اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية عام ٢٠٢٤، لإنهاء أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله، والذي بلغ ذروته بضربات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المسلحة المدعومة من إيران. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكات وقف إطلاق النار.
ويواجه لبنان ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله، ويخشى قادته من أن تصعد إسرائيل ضرباتها بشكل كبير في أنحاء البلاد لدفع القادة اللبنانيين إلى مصادرة ترسانة حزب الله بسرعة أكبر.
(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين ومايا الجبيلي- إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )