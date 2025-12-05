إسرائيل تحدد ميزانية الدفاع في 2026 بأكثر من 34 مليار دولار رغم وقف إطلاق النار بغزة

القدس 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الجمعة أن ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، ارتفاعا من 90 مليار شيقل في مسودة سابقة للميزانية.

واتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الدفاعي فيما بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي يجب الموافقة عليها بحلول مارس آذار وإلا قد يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء أمس الخميس جلسة عادة ما تكون ماراثونية، قبل التصويت الذي قد يُجرى اليوم الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان (الكنيست) للتصويت الأولي.

وقال كاتس إن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتب كاتس عنه القول “سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بالكامل وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط -من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات”.

وكلفت الحرب في غزة إسرائيل كثيرا، إذ أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله في لبنان.

وأبرمت إسرائيل اتفاقين لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.

وأشار مكتب سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تزيد 47 مليار شيقل على ميزانية عام 2023 قبل اندلاع الحرب.

ونقل مكتب سموتريتش عنه قوله “نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضا ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين”.

(الدولار = 3.2345 شيقل)

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)