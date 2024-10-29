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إسرائيل تحذر إيران من مغبة استهدافها مرة أخرى

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القدس (رويترز) – حذر هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إيران من مغبة الإقدام على أي رد على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل بالقرب من طهران يوم السبت، والتي كانت ردا على هجوم صاروخي إيراني في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وقال هاليفي أمام أفراد من سلاحي الجو والبر شاركوا في الضربة على إيران “إذا ارتكبت إيران خطأ إطلاق وابل صاروخي آخر على إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى كيفية الوصول إلى إيران، بقدرات لم نستخدمها حتى هذه المرة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية