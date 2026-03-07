إسرائيل تحذر لبنان من “ثمن باهظ” وتقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت/تل أبيب 7 مارس آذار (رويترز) – حذرت إسرائيل لبنان اليوم السبت من أنه سيدفع “ثمنا باهظا للغاية” إذا لم يكبح جماح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، حيث قصفت معاقل الجماعة في جميع أنحاء البلاد بغارات جوية وشنت غارة جوية أسقطت قتلى في الشرق.

وانجر لبنان إلى الصراع الذي يجتاح الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، التي ردت بحملة عسكرية جديدة أجبرت مئات الألوف من اللبنانيين على النزوح من ديارهم.

وأظهر مقطع مصور لرويترز صباح اليوم أن المزيد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يسيطر عليها حزب الله، تحولت إلى أكوام من الأنقاض المتفحمة والمعادن الملتوية، وذلك بعد قصف إسرائيلي كثيف أعقب صدور أمر بإخلاء المدنيين.

* “ليلة جهنمية”

وفي بيان موجه إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة اللبنانية ستعاني، هي والبلد بأسره، إذا لم تنفذ اتفاق 2024 لنزع سلاح حزب الله.

وأضاف كاتس “إذا كان الخيار بين حماية مدنيينا وجنودنا أو حماية دولة لبنان، فسنختار حماية المدنيين والجنود، وستدفع الحكومة اللبنانية ولبنان ثمنا باهظا”.

وأكد كاتس أن إسرائيل لا تملك أي مطالبات بالسيادة على أرض في لبنان، لكنها لن تسمح بوضع يُطلق فيه النار على إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية والسكان إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أنزلت قوات بالقرب من بلدة النبي شيت في سهل البقاع شرق لبنان خلال الليل، في عملية جوية نادرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت العملية للبحث عن رفات رون أراد، وهو ملاح جوي إسرائيلي مفقود في لبنان منذ 1986. إلا أنه لم يتسن العثور على أي شيء يتعلق به.

وأعلن حزب الله في بيان صدر ليلا أنه أطلق النار على قوات إسرائيلية أُنزلت قرب منطقة النبي شيت بواسطة أربع طائرات هليكوبتر، وأن القوات انسحبت. وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إصابة أي من عناصره.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 41 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في هجمات إسرائيلية على منطقة النبي شيت. وأكد الجيش اللبناني أن ثلاثة من جنوده كانوا من بين القتلى.

وصف شوقي المصري، المقيم في بلدة مجاورة للنبي شيت، القصف الذي وقع ليلا في المنطقة بأنه “ليلة جهنمية”.

وأضاف لرويترز “سمعنا طائرات الهليكوبتر تحلق فوق منزلنا طوال الليل، كانت تحلق على ارتفاع منخفض جدا لدرجة أننا ظننا أنها ستهبط علينا”.

وأردف “استيقظ سكان البلدة وبدأوا بإطلاق النار عليها، ثم بدأت الطائرات الحربية بالقصف. كانت ليلة عنيفة للغاية، ولم تهدأ إلا مع بزوغ الفجر”.

وأودت الغارات الإسرائيلية بحياة أكثر من 200 شخص في أنحاء لبنان، وأدت أوامر الإخلاء إلى نزوح حوالي 300 ألف، يعيش ثلثهم فقط الآن في ملاجئ حكومية.

وصف مسؤول كبير في الأمم المتحدة عملية النزوح بأنها “غير مسبوقة” في تصريحات لوكالة رويترز أمس الجمعة.

* حزب الله يحذر

وأنذر حزب الله هو الآخر الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات القريبة من الحدود بمغادرة منازلهم، رغم تصريح كاتس اليوم بأنه ينبغي عليهم عدم فعل ذلك. وأُخلي العديد من المستوطنات في شمال إسرائيل خلال القصف عبر الحدود في 2023 و2024.

وأصدر حزب الله اليوم أيضا تحذيرا أكثر تحديدا، داعيا سكان مدينة كريات شيمونة شمال إسرائيل إلى الإخلاء الفوري والتوجه جنوبا.

وقال في بيان “تحذير: على جميع سكان كريات شمونة إخلاء المدينة فورا والتوجه جنوبا”.

وحذرت الأمم المتحدة اليوم من أن الصراع مرشح للتصاعد، وأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان “يجب أن تُجرى على وجه السرعة” لإنهاء الأعمال القتالية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان جانين هينيس-بلاسخارت في بيان “من الواضح أن العمليات العسكرية المستمرة لن تحقق نصرا دائما لأي طرف”.

وأضافت “لن تُؤدي إلا إلى تعميق عدم الاستقرار والمزيد من المعاناة”.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وأليكس كورنويل-شارك في التغطية أنجوس مكدويل – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)