إسرائيل تحقق في مقاطع لجنود يركلون جثثا بالأقدام ويسقطونها من فوق بناية بالضفة

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قباطية (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه فتح تحقيقا بعد أن أظهرت مقاطع مصورة جنودا يدفعون جثثا على ما يبدو من فوق سطح بناية بالضفة الغربية المحتلة خلال هجوم على مسلحين فلسطينيين.

وأظهرت المقاطع، التي بدأت في الانتشار عبر الإنترنت يوم الخميس، ثلاثة جنود على سطح بناية في بلدة قباطية وهم يسحبون جثثا لرجال قتلى على ما يبدو ويدفعونها ويرمونها وفي إحدى الحالات يركلونها بأرجلهم من على سطح البناية.

وقال زكريا زكارنة، وهو عم أحد الرجال القتلى، إنه رأى ما حدث. وأضاف لرويترز أن جنودا إسرائيليين صعدوا إلى السطح بعد مقتل الفلسطينيين.

وتابع “حاولوا يطولوهم بجرافات الاحتلال (لكن) ما قدروش يطولوهم فا حملوهم وزقوهم (دفعوهم) على الأرض من الطابق الثاني… ألم حزن غضب مش طلع في إيدي إيش إللي أسويه. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتأكدت رويترز من أن الموقع الذي ظهر في المقاطع المصورة هو بلدة قباطية، كما تسنى لها التأكد من تاريخ الواقعة من روايات الشهود ومقاطع أخرى صورتها مؤسسات إخبارية فلسطينية تظهر المشاهد ذاتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الواقعة خطيرة ولا تتوافق مع قيمه.

وأضاف في بيان منفصل أن جنوده قتلوا يوم الخميس سبعة مسلحين في اشتباكات وغارة جوية على قباطية.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو عام، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملات مداهمة شبه يومية اعتقل خلالها الآلاف واندلاع معارك بالأسلحة بين قوات الجيش ومقاتلين فلسطينيين فضلا عن شن المستوطنين اليهود هجمات على البلدات الفلسطينية.