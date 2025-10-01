إسرائيل تحول مسار سفن أسطول الصمود العالمي وتقول جريتا تونبري “بأمان”

القدس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان يوم الأربعاء إن قوات إسرائيلية أوقفت عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة وإن الركاب يجري نقلهم إلى ميناء إسرائيلي.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس أن جريتا تونبري، الناشطة السويدية في مجال المناخ، وأصدقاءها “بأمان وبصحة جيدة”، وأرفقت بالمنشور مقطع فيديو يظهر تونبري فيما يبدو وعددا من أفراد الجيش الإسرائيلي الملثمين والمسلحين.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)