إسرائيل تحيي الذكرى الأولى لهجوم حماس وسط حرب على جبهات عدة

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أحيت إسرائيل الاثنين ذكرى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأشعل فتيل حرب في قطاع غزة امتدت الى لبنان، وسط تكثيفها ضرباتها ضد حزب الله وتوعد الحركة بخوض معركة “استنزاف طويلة”، مع تزايد المخاوف من نزاع واسع في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب التي تخوضها الدولة العبرية على جبهات عدة تغيّر “الواقع الأمني” في المنطقة لضمان عدم تكرار هجوم مثل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نتانياهو “نحن نقوم بتغيير الواقع الأمني في منطقتنا، من أجل أطفالنا، ومن أجل مستقبلنا، لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مرة أخرى”.

وتزامنا مع إحياء ذكرى الهجوم، شنت إسرائيل غارات على غزة ومناطق عدة في لبنان خصوصا جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيرو، معقل حزب الله. في المقابل، أطلق خصوم الدولة العبرية صواريخ في اتجاهها من الشمال والجنوب واليمن، متوعدين بمواصلة القتال رغم تكاليف باهظة تكبدوها خلال الفترة الماضية.

وأقيمت الإثنين تجمعات ومراسم في إسرائيل لإحياء الذكرى، شارك فيها مسؤولون وأفراد عائلات الضحايا. في المقابل، أقيمت تظاهرات في أنحاء العالم مؤيدة للفلسطينيين في ذكرى الهجوم الذي أسفر عن 1206 قتلى معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة الرهائن الذين قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

وكانت أبرز المراسم الإسرائيلية في كيبوتس رعيم، في موقع مهرجان نوفا الموسيقي حيث قتل نحو 370 شخصا.

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عن “وحشية” و”فظاعة” هجمات حماس. لكنهما أبديا تعاطفا مع معاناة المدنيين الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة التي خلفت نحو 42 ألف قتيل معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وفي الفاتيكان، ندد البابا بـ”عجز الأسرة الدولية المخزي وكذلك أقوى الدول، عن إسكات الأسلحة ووضع حد لمأساة الحرب”.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من القدس موقف باريس بأن “القوة وحدها لا تكفي لضمان أمن إسرائيل”.

من جانبه، كتب المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني “اثنا عشر شهرا من المعاناة التي لا توصف للرهائن في غزة” مضيفا أن الحرب حولت غزة أيضا إلى “بحر من الأنقاض لا يمكن التعرف عليه ومقبرة لعشرات الآلاف من الناس”.

– صواريخ على تل أبيب –

وأعلن منتدى عائلات الرهائن الإثنين مقتل رهينة عرفت عنه بأنه إيدان شتيفي (28 عاما)، خطف من مهرجان نوفا و”لا يزال جثمانه” في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وخلال إضاءة أقرباء الضحايا الشموع، دوت انفجارات القصف المدفعي على قطاع غزة القريب وسمع هدير المروحيات.

وقال الجيش إن أربع قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية اعترض ثلاثا منها وسقطت الرابعة في أرض خلاء.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ استهدفت “تحشدات الاحتلال” عند معبر رفح وكرم ابو سالم وكيبوتس حوليت قرب الحدود مع غزة. ولاحقا، أعلنت إطلاق صواريخ على تل أبيب حيث دوت صفارات الإنذار.

في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تجاوز مقاتلو حماس السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مستخدمين متفجرات وجرافات، وهاجموا كيبوتسات وقواعد عسكرية وموقع مهرجان نوفا الموسيقي.

وفي الساعات التالية، باشر الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة يهدف الى “القضاء” على حماس.

أكد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن خيار الحركة هو مواصلة خوض “معركة استنزاف طويلة”.

وقال أبو عبيدة في كلمة مصوّرة “قرارنا وخيارنا وهو الاستمرار في المواجهة في معركة استنزاف للعدو طويلة وممتدة ومؤلمة ومكلفة له بشدة، طالما أصر العدو على استمرار العدوان والحرب”.

وتوجه الى الإسرائيليين بالقول “نقول لجمهور الاحتلال كان باستطاعتكم أن تستعيدوا جميع أسراكم أحياء منذ عام (…) حالة الأسرى المتبقين المعنوية والصحية باتت في غاية الصعوبة. لا نستبعد إدخال ملفهم إلى نفق مظلم”.

وبعد ظهر الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه وسط البلاد.

وتبنى الحوثويون المدعومون من طهران، إطلاق صاروخين بالستيين وطائرات مسيّرة في اتجاه إسرائيل الإثنين.

كما دوت صفارات الانذار في الشمال حيث توسع الدولة العبرية عملياتها البرية ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أربع مناطق في شمال البلاد “مناطق عسكرية مغلقة” اعتبارا من ليل الإثنين.

وأكد الجيش أنه هاجم أكثر من 120 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان “خلال ساعة” واحدة، بينما أشار الى أنه سيستهدف قريبا “المنطقة البحرية” في جنوب لبنان، مطالبا الصيادين ورواد البحر بالابتعاد عنها حتى إشعار آخر.

ويصب نهر الأولي في البحر عند مدينة صيدا على مسافة نحو 60 كلم شمالي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

– غارات على ضاحية بيروت –

وبعد إضعاف حركة حماس، نقلت إسرائيل عملياتها إلى الجبهة الشمالية، وكثّفت غاراتها على لبنان اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر مستهدفة حزب الله المدعوم من إيران. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية محدودة ضد الحزب.

تعرضت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، على ما أفاد الإعلام الرسمي الإثنين، فيما استهدفت غارة أخرى محيط مطار بيروت، حسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وليل الإثنين، استهدفت ست غارات جوية إسرائيلية على الأقل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

في المقابل، أعلن حزب الله الإثنين إن مقاتليه استهدفوا تجمعات لجنود إسرائيليين داخل بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان هما مارون الراس وبليدا.

ومساء الإثنين، أعلن الحزب أنه استهدف للمرة الثانية الاثنين مناطق تقع شمال مدينة حيفا في إسرائيل، بعيد سلسلة غارات إسرائيلية على عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وقال الحزب إن مقاتليه قصفوا عدة بلدات ” شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة”، وذلك “دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وكان الحزب أعلن قبل عام فتح جبهة “إسناد” لغزة عند الحدود الشمالية لإسرائيل. ووجهت الدولة العبرية سلسلة ضربات للحزب في الأسابيع الماضية، كان أبرزها اغتيال أمينه العام حسن نصرالله في غارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/سبتمبر.

وقتل أكثر من ألفي شخص وأصيب قرابة عشرة آلاف بجروح في لبنان منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل عام. تجاوز عدد القتلى في التصعيد الأخير 1100 شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

أما عدد النازحين فتجاوز المليون و200 ألف شخص، وفق الأرقام الرسمية.

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين.

– “العالم توقف” –

بعد عام من الحرب وفشل كل محاولات التوصل إلى وقف إطلاق نار، تستكمل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة حيث أعلن الجيش صباح الإثنين أنه قصف مستشفى الأقصى في دير البلح (وسط)، قائلا إنه يضم مراكز قيادة لحماس.

وقالت منى أبو نحل (51 عاما) النازحة في دير البلح “لو كنت أعلم أن الحرب ستستمر عاما كاملا لما غادرت شمال غزة أبدا”. وأضافت “لم نعد نملك الطاقة اللازمة للتعامل مع كل هذا… كنتُ نصبتُ خيمة فوق منزلي المدمر وجلست بدلا من أن أعاني هذا الذل والجوع والنزوح”.

وقالت نازحة أخرى تدعى إسراء أبو مطر (26 عاما) “ينتابك شعور بأن العالم توقف في 7 أكتوبر” مضيفة “أنا أتقدم في السن وأرى أطفالي يتضورون جوعا وخائفين ويرون كوابيس ويصرخون ليل نهار بسبب ضجيج القصف”.

في غضون ذلك، تتواصل التهديدات بين إسرائيل وإيران على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنّته الجمهورية الإسلامية على الدولة العبرية الثلاثاء، والذي توعدت إسرائيل بالرد عليه.

وحذرت طهران الإثنين من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على أراضيها، لافتة إلى أنها لا تسعى إلى حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

بور-روك/دص-ص ك-شي/كام