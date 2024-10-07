إسرائيل تحيي الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس المباغت وسط حرب على أكثر من جبهة

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تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأشعل فتيل حرب انطلقت في قطاع غزة وامتدت الآن إلى لبنان، فيما تتزايد المخاوف من اتساع النزاع إلى الشرق الأوسط.

وفيما بدأت الدولة العبرية مراسم إحياء هذه الذكرى السنوية الأولى لهجوم لم تخرج بعد من وطأة صدمته، أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دفعتين من الصواريخ على إسرائيل استهدفت الثانية تل أبيب.

وتجري طوال النهار تجمعات ومراسم في أنحاء العالم، من سيدني إلى برلين، ومن بوينوس أيريس إلى نيويورك، تقابلها تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، في ذكرى هجوم حركة حماس الذي سبب بسقوط 1205 قتلى معظمهم من المدنيين وفق الأرقام الإسرائيلية، وشكل صدمة كبرى لا تزال إسرائيل تحت وقعها.

انطلقت المراسم في رعيم، في موقع مهرجان نوفا للموسيقى حيث قتل ما لا يقل عن 370 شخصا بأيدي مسلحي حماس، مع وقوف الحشد المشارك الذي ضم عائلات ضحايا دقيقة صمت في تمام الساعة 6,29 صباحا (3,29 ت غ)، وهو توقيت بدء هجوم “طوفان الأقصى”.

وقبل ذلك، ارتفعت لبضع دقائق أنغام آخر موسيقى عزفت في الموقع قبل عام، ثم توقفت فجأة كما حصل في ذلك اليوم، وقطعت الصمت صرخة يائسة.

وأعلن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ بهذه المناسبة في بيان أن “على العالم أن يدرك ويفهم أنه من أجل تغيير مجرى التاريخ وإحلال السلام وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة، عليه أن يساند إسرائيل في معركتها ضد أعدائها”.

وفي مراسم أقيمت في القدس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “في هذا اليوم وفي هذا المكان وفي أماكن عديدة من بلادنا، نستذكر موتانا ورهائننا الذين من واجبنا أن نعيدهم إلى ديارهم، وأبطالنا الذين سقطوا دفاعا عن الوطن والبلد”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان “إننا ملتزمون بحزم بمواصلة اتخاذ كل التدابير الضرورية للانتصار على أعدائنا والدفاع عن بلادنا”.

في باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الألم لا يزال حيا كما قبل عام … ألم الشعب الإسرائيلي، ألمنا، الم البشرية الجريحة”.

وشارك وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في المراسم في رعيم، على أن يلتقي قبل الظهر نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أن يزور رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة “لن تضعف في سعيها لتحقيق السلام. في يوم الألم والحزن هذا، نكرم الذين خسرناهم ونستمر في زعمنا إعادة الرهائن ومساعدة الذين يعانون وضمان مستقبل أفضل للشرق الأوسط”.

وفي سياق الدعوات لوقف الحرب والتصعيد، حذر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال زيارة إلى بيروت بأن “العدوانية الاسرائيلية التي رأيناها بدأت ومستمرة في غزة وانتقلت الآن الى لبنان، تدفع المنطقة جميعها الى هاوية حرب إقليمية شاملة”.

وفي الفاتيكان، ندد البابا بـ”عجز الاسرة الدولية المخزي وكذلك أقوى الدول، عن إسكات الأسلحة ووضع حد لمأساة الحرب”.

– إطلاق صواريخ –

وفيما كان أقرباء الضحايا يضيئون شموعا، دوت أصوات مدفعية وارتفع هدير مروحية قادما من قطاع غزة القريب.

وبعد قليل على بدء المراسم، أطلقت أربع قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية على ما قال الجيش الذي اكد اعتراض ثلاث منها فيما سقطت الرابعة في مكان غير مأهول.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. وقالت إن مقاتليها استهدفوا “تحشدات الاحتلال” عند معبر رفح وكرم ابو سالم وكيبوتس حوليت قرب الحدود مع غزة.

ولاحقا، أعلنت كتائب القسام إطلاق دفعة من الصواريخ على تل أبيب حيث انطلقت صافرات الإنذار.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن الإثنين مقتل رهينة عرفت عنه بأنه إيدان شتيفي (28 عاما)، خطف من مهرجان نوفا و”لا يزال جثمانه” في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تجاوزت قوات من حركة حماس السياج الحديد الفاصل بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل، مستخدمة متفجرات وجرافات لاختراقه، وهاجمت كيبوتسات وقواعد عسكرية وموقع مهرجان نوفا الموسيقي.

وفي الساعات التالية، باشر الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة قال نتانياهو إن الهدف منه هو تدمير حماس التي تسيطر عليه منذ العام 2007.

ومنذ ذلك الحين، تحولت مناطق واسعة من قطاع غزة أنقاضا، وأجبر جميع سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة تقريبا على النزوح بسبب الحرب في القطاع المحاصر.

وقُتل ما لا يقل عن 41909 فلسطينيا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

– غارات على ضاحية بيروت الجنوبية –

وبعد إضعاف حركة حماس، نقلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية في منتصف أيلول/سبتمبر من غزة إلى الجبهة الشمالية، وكثّفت غاراتها على لبنان اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر مستهدفة حزب الله المدعوم من إيران.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس عن وقوع انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث لا يزال الدخان يتصاعد، وذلك بعدما نفذت إسرائيل ليلا أربع غارات عنيفة على هذا المعقل لحزب الله الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام عدة.

وأعلن حزب الله الإثنين أن مقاتليه قصفوا “تجمعا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية”، بعدما كان أعلن في بيانات سابقة استهداف مناطق ومواقع عسكرية في شمال اسرائيل بالصواريخ.

وأكد الحزب أنه سيواصل “صد العدوان” الإسرائيلي رغم “الأثمان الباهظة” التي يتكبدها، مضيفا “لا مكان لهذا الكيان الصهيوني المؤقت في منطقتنا.. وكان وسيبقى غدة سرطانية عدوانية قاتلة لا بد من إزالتها”.

وفي سياق العمليات البرية التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان بموازاة حملة القصف المركز ولا سيما على ضاحية بيروت الجنوبية، أعلن الجيش الإثنين نشر فرقة ثالثة للمشاركة في المعارك، موضحا أن “جنود الفرقة الـ91 باشروا عمليات محددة وهادفة في جنوب لبنان”.

وقتل أكثر من ألفي شخص في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ كثّفت اسرائيل ضرباتها، وفق السلطات الرسمية في لبنان. ونزح أكثر من مليون و200 ألف شخص من منازلهم، وفق الأرقام الرسمية.

ووضع الجيش الإسرائيلي في حال التأهب منذ السبت خشية وقوع اعتداءات مع حلول ذكرى السابع من أكتوبر.

وأعلن الإثنين مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطرة خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين.

وقال الجيش في بيان إن الجندي “إيتاي أزولاي قُتل في المعارك عند الحدود اللبنانية”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

– “العالم توقف” –

وبعد عام من الحرب وفشل كل محاولات الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق نار، يتواصل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين أنه قصف مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط القطاع، قائلا إنه يضم مراكز قيادة لحماس.

كذلك، أفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة الأحد بمقتل 26 شخصا في ضربات إسرائيلية استهدفت مسجدا يؤوي نازحين ومدرسة في دير البلح، فيما أفاد الجيش بأنه استهدف مقاتلين من حماس.

وقالت منى أبو نحل (51 عاما) النازحة في دير البلح لوكالة فرانس برس “لو كنت أعلم أن الحرب ستستمر عاما كاملا لما غادرت شمال غزة أبدا”. وأضافت “لم نعد نملك الطاقة اللازمة للتعامل مع كل هذا… كنتُ نصبتُ خيمة فوق منزلي المدمر وجلست بدلا من أن أعاني هذا الذل والجوع والنزوح”.

وقالت نازحة أخرى تدعى إسراء أبو مطر (26 عاما) “ينتابك شعور بأن العالم توقف في 7 أكتوبر” مضيفة “أنا أتقدم في السن وأرى أطفالي يتضورون جوعا وخائفين ويرون كوابيس ويصرخون ليل نهار بسبب ضجيج القصف”.

وأعلن رئيس حماس في الخارج خالد مشعل أن هجوم الحركة على إسرائيل “أعاد الاحتلال لنقطة الصفر وهدد وجوده”.

في غضون ذلك، تتواصل التهديدات بين إسرائيل وإيران على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنّته الجمهورية الإسلامية على الدولة العبرية الثلاثاء، والذي توعدت إسرائيل بالرد عليه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أن قائد القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” الجنرال مايكل كوريلا قام بزيارة لإسرائيل لإجراء “تقييم للوضع” تمحور على “المسائل الأمنية الراهنة، مع التركيز على إيران وعلى الجبهة الشمالية” مع حزب الله اللبناني.

بور-روك/دص/نور