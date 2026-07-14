إسرائيل تخصص 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

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القدس 14 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء الأمني وافق على ميزانية قدرها 1.3 مليار شيقل (434 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يفاقم التوتر حول المناطق التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها جوهرية لدولة فلسطينية محتملة.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول أن المستوطنات غير قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو موقف تعارضه إسرائيل، ويرون أيضا أنها تمثل عقبة رئيسية أمام السلام.

والوزير اليميني سموتريتش، الذي يعارض منذ فترة طويلة إقامة دولة فلسطينية، هو رئيس حزب (الصهيونية الدينية) الذي يستمد جزءا كبيرا من دعمه من المستوطنات، ويخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر تشرين الأول.

ومن شأن المستوطنات المخطط لها أن ترفع العدد الإجمالي للمستوطنات التي أُنشئت خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات إلى 103 مستوطنة. وقال سموتريتش إنه ستجري الموافقة على مبلغ إضافي قدره 1.075 مليار شيقل لتمهيد الطرق المؤدية إلى المستوطنات الجديدة. وفي الشهر الماضي، أحال وزراء الحكومة خطة تمويل المستوطنات إلى مجلس الوزراء الأمني.

ووصف سموتريتش قرار مجلس الوزراء بأنه تاريخي و”يوم احتفال لإسرائيل والمستوطنات”، وشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه. وترجح استطلاعات الرأي خسارة نتنياهو في انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

وقال سموتريتش في بيان، مستخدما المصطلح التوراتي للضفة الغربية “نعزز أمن دولة اسرائيل، ونقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب البلاد، ونعزز سيطرتنا على الوطن في يهودا والسامرة”.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويعيش حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولم توسع إسرائيل مناطق سيادتها لتشمل الضفة الغربية المحتلة، لكنها ترفض الاعتراضات الدولية على المستوطنات وتدفع بأنها أراض متنازع عليها يعيش فيها اليهود منذ آلاف السنين.

(الدولار = 2.9986 شيقل)

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )