إسرائيل تخلي مخيم لاجئين آخر وتكثف الضغوط على الضفة الغربية

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من علي صوافطة وجيمس ماكنزي

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – هدمت قوات إسرائيلية منازل وأخلت طريقا واسعا عبر مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، في عملية مستمرة منذ أسابيع ضد الجماعات المسلحة أجبرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين على ترك منازلهم.

وجرت العملية بالتزامن مع اتفاق هش لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أوقف القتال هناك على مدى الأسابيع الستة الماضية، وأدت العملية إلى إخلاء عدد من أكبر مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية في ما يراه بعض الفلسطينيين تجربة لإخلاء أوسع نطاقا في وقت لاحق.

وصار مخيم نور شمس، الواقع بالقرب من مدينة طولكرم، أحدث مخيم يتم إخلاؤه فعليا من السكان، بعد مخيم في مدينة جنين المضطربة إلى الشرق ومخيم منفصل داخل طولكرم.

ويقول السكان إن الجرافات تكسح طريقا واسعا عبر المنطقة التي كانت تقع فيها المنازل من أجل تسهيل وصول المركبات العسكرية، في استمرار لواحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وقال نهاد الشاويش رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس إنه لم يتبق أحد من سكان المخيم البالغ عددهم نحو 13 ألف نسمة داخل المخيم الرئيسي.

وأضاف “المخيم كان باقي حوالي 3000 في المخيم اليوم هجروهم كلهم لم يتبق أحد في المخيم في الجهة المقابلة للمخيم ما زال يتواجد بعض الناس أما المخيم وأطراف المخيم أجبروهم على النزوح من المخيم”.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي، الذي قال في وقت سابق إن العملية تهدف إلى استئصال مقاتلي الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، التي أقامت معاقل في مخيمات بشمال الضفة الغربية.

وأفاد مسؤولو صحة فلسطينيون بأن 12 شخصا على الأقل قتلوا في طولكرم خلال العملية، بما في ذلك مسلحون ومدنيون.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ مئات الاعتقالات في شمال الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية وصادر 120 قطعة سلاح ودمر مئات العبوات الناسفة.