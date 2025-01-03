إسرائيل تدافع في الأمم المتحدة عن مداهمة مستشفى كمال عدوان

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – دافعت إسرائيل يوم الجمعة عن مداهمتها لمستشفى في شمال غزة الأسبوع الماضي، لكن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وصف مسوغات إسرائيل بأنها بلا أساس من الصحة فيما حثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى.

ونشر دانيال ميرون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعث بها يوم الجمعة إلى منظمة الصحة العالمية وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. جاء في الرسالة أن مداهمة مستشفى كمال عدوان قبل أسبوع “جاءت إثر أدلة لا يمكن دحضها” على أن مسلحين من حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي يستخدمون المستشفى.

وجاء في الرسالة أيضا أن القوات الإسرائيلية اتخذت “إجراءات استثنائية لحماية أرواح المدنيين، بناء على معلومات مخابراتية موثوق بها”.

وقال تورك لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن إسرائيل “لم تقدم أدلة على صحة كثير من هذه الادعاءات التي غالبا ما تكون مبهمة وفضفاضة وتتناقض على ما يبدو مع المعلومات العلنية المتاحة”.

وأضاف أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا “أدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن إساءة استخدام هذه المرافق”.

وقال جوناثان ميلر نائب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن أكثر من “240 إرهابيا تم القبض عليهم، بينهم 15 شاركوا في مذبحة السابع من أكتوبر” تشرين الأول في جنوب إسرائيل عام 2023 التي أشعلت فتيل الحرب في قطاع غزة. واعتقل في المداهمة مدير المستشفى حسام أبو صفية.

وقال ميلر “نشتبه في أنه عضو في حماس إذ كان مئات من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي يختبئون داخل مستشفى كمال عدوان تحت إدارته. تحقق معه قوات الأمن الإسرائيلية في الوقت الراهن”.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، إن المنظمة تشعر بقلق شديد على أبو صفية، وأضاف “فقدنا الاتصال به منذ ذلك الحين ونطالب بالإفراج عنه على الفور”.

وقالت دوروثي شيا نائبة السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة تجمع معلومات عن أبو صفية.

وأجهش المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالبكاء حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة أطباء بلا حدود يدعى محمود أبو نجيلة، في مستشفى العودة بغزة قبل مقتله في مداهمة في نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وقال منصور إن أبو نجيلة كتب على اللوحة البيضاء التي يجري على صفحتها التخطيط للعمليات الجراحية في المستشفى “من سيبقى حتى النهاية سيروي القصة… لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا”.