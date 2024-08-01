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إسرائيل تدعو حاملي جنسيتها إلى توخي الحذر الشديد في الخارج

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القدس (رويترز) – دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حاملي الجنسية الإسرائيلية يوم الخميس إلى توخي الحذر الشديد عند السفر إلى الخارج، وقال إن إيران أو حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية قد تستهدف مؤسسات إسرائيلية أو يهودية خارج البلاد.

وجاء التحذير في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء وسط مخاوف متزايدة في إسرائيل من هجوم من قبل أعدائها ردا على اغتيال قائدين كبيرين في حزب الله وحماس هذا الأسبوع.

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