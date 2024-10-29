إسرائيل تدك شمال غزة والفلسطينيون ينقبون عن جثث وأي ناجين

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من نضال المغربي

غزة (رويترز) – بعد موجة أخرى من الضربات الجوية الإسرائيلية التي لا هوادة فيها على شمال غزة، هرع سكان بيت لاهيا إلى منزل مجاور يتألف من أربعة طوابق قصفته ضربات يوم الثلاثاء، لينتشلوا من وسط ركام جدرانه وأرضياته أشلاء جثث في بحث لا يكل عن أي ناجين.

وحول الهجوم الصاروخي المنزل إلى بيت رعب يغص بأرواح 93 شخصا على الأقل بين قتيل أو مفقود معظمهم من عائلة أبو نصر الممتدة، أصحاب المنزل، فضلا عن نازحين كانوا يلتمسون الأمان في كل مساحة ممكنة، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ومع تركيز معظم العالم على الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران، تقصف إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع شمال غزة بكثافة في حربها المستمرة منذ عام على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بدعوى أن مقاتليها أعادوا تنظيم صفوفهم هناك.

وأصبح المدنيون هم الأكثر تضررا مرة أخرى.

في منزل أبو نصر، عكف الجيران على التنقيب وسط أكوام من حطام الخرسانة، ولفوا ما استطاعوا العثور عليها من أشلاء في بطانيات وأنزلوها بحبال من شرفة لوضعها على أرض ارتوت بالدماء بجوار جثث كاملة الأعضاء.

وسحب الناس قطعا من حطام المنزل لتظهر تحتها أطراف محاصرين، فقد كثيرون منهم الحياة عند انتشالهم. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 20 من القتلى على الأقل من الأطفال.

وقال شاهد يدعى إسماعيل عويضة، كان يساعد في انتشال الجثث، في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تم قصف منزل عائلة أبو نصر في حي مشروع بيت لاهيا مكون من أربع طوابق، عدد من الشهداء، عشرات الشهداء وعشرات النازحين أقاموا في هذا المنزل، يعني تم قصف المنزل من غير سابق إنذار على هذا المنزل… زي ما أنت شايف الشهداء هنا الأشلاء على الحيطان معلقة”.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن 60 شخصا على الأقل تأكد مقتلهم وإصابة العشرات في الضربة الجوية على بلدة بيت لاهيا التي دكها إلى حد كبير القصف الإسرائيلي. ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي بعد.

وتنفي حماس اتهام إسرائيل بأنها تدس مسلحين وسط المدنيين في المباني السكنية والعامة مثل المدارس والمستشفيات. وتنفي إسرائيل في المقابل اتهام حماس والمدنيين الفلسطينيين لها بأنها تنفذ قصفا عشوائيا.

وعبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “الفزع” من وقوع أحد أكثر الهجمات دموية منذ نحو ثلاثة أشهر، داعية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في الملابسات.