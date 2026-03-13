إسرائيل تدمر جسرا في لبنان وتهدد بتدمير مماثل لقطاع غزة

تل أبيب/بيروت 13 مارس آذار (رويترز) – دمرت إسرائيل اليوم الجمعة جسرا في جنوب لبنان وألقت منشورات على بيروت تهدد بدمار مماثل لغزة وحذرت من شن المزيد من الهجمات على البنية التحتية للبلاد، وذلك في الوقت الذي رفع فيه الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم راية التحدي.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات جوية على بيروت، فيما أشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن السلطات عاجزة عن استيعاب مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى العاصمة.

وقال قاسم في خطاب ألقاه اليوم الجمعة إن تهديدات إسرائيل باغتياله “لا قيمة” لها.

وأضاف “لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وسيفاجأون في الميدان”.

ونشرت إسرائيل المزيد من القوات على حدودها الشمالية مع لبنان، وأشارت إلى عزمها شن حملة طويلة الأمد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الصحة أن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة 773 شخصا في لبنان منذ الثاني من مارس آذار.

وشنت إسرائيل غارات على حزب الله بعد هجمات شنتها الجماعة في الثاني من مارس آذار ردا على قتل الزعيم الأعلى الإيراني في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال زيارته إلى لبنان اليوم الجمعة إنه يسعى للحصول على تمويل طارئ بقيمة 308 ملايين دولار لمساعدة السلطات على التعامل مع التداعيات الإنسانية. وأدت الهجمات إلى نزوح 800 ألف شخص على الأقل في لبنان.

وأضاف جوتيريش “يجب أن يقترن التضامن بالكلمات بالتضامن بالأفعال”.

* إسرائيل: لبنان سيتكبد المزيد

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف جسر الزرارية الذي يمتد فوق نهر الليطاني اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن مقاتلي حزب الله كانوا يستخدمون الجسر للتنقل بين شمال وجنوب لبنان، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم ذلك.

وهذه أول مرة على ما يبدو تقر فيها إسرائيل باستهداف بنية تحتية مدنية خلال حملتها العسكرية الحالية ضد جماعة حزب الله.

وقال وزير الدفاع اللبناني يسرائيل كاتس في بيان “ستتكبد الحكومة اللبنانية… تكاليف متزايدة من خلال إلحاق الضرر بالبنية التحتية وفقدان الأراضي” إلى حين نزع سلاح حزب الله.

ويحظر القانون الدولي عموما على الجيوش مهاجمة البنى التحتية المدنية، لكنه قد يسمح بذلك في بعض الحالات إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية.

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله، وأعلن الجيش قبل الحرب عن إحراز تقدم في المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية. وفي الثاني من مارس آذار، حظرت الحكومة اللبنانية العمليات العسكرية لحزب الله، الذي يرفض التخلي عن سلاحه بالكامل.

وتقول إسرائيل إن القدرات العسكرية لحزب الله تراجعت منذ حرب 2024، لكنه لا يزال يشكل تهديدا كبيرا ويمتلك مئات الصواريخ.

* إسرائيل تلقي منشورات فوق بيروت

ألقت طائرات إسرائيلية منشورات فوق بيروت تهدد فيها بإلحاق أضرار بلبنان مماثلة للدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بغزة خلال حربه التي استمرت عامين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتحول جزء كبير من غزة إلى أنقاض ونزح جميع سكان القطاع تقريبا.

وجاء في المنشور “في ضوء النجاح الكبير الذي تحقق في غزة، تصل صحيفة الواقع الجديد إلى لبنان”.

ودعا منشور آخر اللبنانيين إلى تجريد حزب الله من أسلحته. وتضمن المنشور رمزي استجابة سريعة ( كيو.آر) لروابط على واتساب وفيسبوك، مصحوبين برسالة تحث اللبنانيين على التواصل إذا كانوا يرغبون في رؤية “تغيير حقيقي” في بلادهم.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق على المنشورات.

*عدم كفاية الملاجئ للنازحين

ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية اليوم الجمعة أن طائرة مسيرة استهدفت مبنى سكنيا في منطقة برج حمود ببيروت على مشارف العاصمة اللبنانية من جهة الشمال. وهذه هي المرة الأولى في هذه الحرب التي تتعرض فيها الضاحية الشمالية لبيروت ذات الأغلبية المسيحية للقصف، في توسيع لنطاق الضربات الإسرائيلية فيما يبدو.

وقال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إن بلاده فتحت أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في بيروت أمام النازحين، الذين ينام الكثير منهم في الشوارع أو الحدائق.

وأضاف الحجار في مؤتمر صحفي “فتحنا أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في بيروت وما زلنا نعمل على إيجاد أماكن إيواء إضافية ولكن لا يمكن استيعاب العدد الكبير للنازحين في العاصمة”.

وبعد إعادة نشر لواء مشاة من منطقة قريبة في غزة إلى الحدود مع لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أمر بتعزيز القوات في الشمال.

وأطلق حزب الله مساء الأربعاء 200 صاروخ على تجمعات سكنية شمال إسرائيل.

(شاركت في التغطية تالا رمضان وأحمد الإمام من دبي – إعداد محمود سلامة وشيرين عبد العزيز وأحمد هشام ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )