إسرائيل تدين “هجمات” القوات السورية على “الأقلية الكردية” في حلب

دانت إسرائيل الخميس “هجمات” القوات السورية على “الأقلية الكردية” في مدينة حلب، بعد يومين من إعلان اتفاق إسرائيل وسوريا على آلية تنسيق مشتركة غير مسبوقة بعد عقود من النزاع بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة “إكس” أن “الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب جسيمة وخطرة”، مضيفا أن “القمع الممنهج والدموي للأقليات المختلفة في سوريا يتناقض مع وعود +سوريا الجديدة+”.

واندلعت اشتباكات دامية هذا الأسبوع بين القوات الحكومة السورية ومقاتلين أكراد على وقع تعثر المفاوضات بين السلطات في دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، منذ توقيعهما اتفاقا في آذار/مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

ويدفع الأكراد نحو نظام حكم لا مركزي وهو ما ترفضه السلطات السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد الاطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر العام 2024.

ورغم تطمينات دمشق بأن جميع مكونات المجتمع السوري ستحظى بالحماية، فإن الأقليات ما تزال تشعر بالقلق حيال مستقبلها في ظل السلطات الجديدة.

وحذّر ساعر من أن العنف في حلب قد يتصاعد إذا التزم المجتمع الدولي الصمت.

وأضاف “إن المجتمع الدولي عموماً، والغرب على وجه الخصوص لديهم التزام أخلاقي تجاه الأكراد، تقديراً لدورهم الشجاع والحاسم في محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفقت إسرائيل وسوريا، بضغط من الولايات المتحدة، على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية، في خطوة غير مسبوقة مع اقتراب البلدين من اتفاق أمني بعد عقود من العداء.

وعقب محادثات جرت في باريس، اتفق الطرفان على إنشاء “مجموعة مشتركة” بإشراف الولايات المتحدة لتقاسم المعلومات الاستخباراتية وسعيا لاحتواء التصعيد العسكري على الأرض.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر، يدفع باتجاه إبرام اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، إلا الدولة العبرية لا تزال تنظر بريبة الى السلطات السورية الجديدة، خصوصا الرئيس أحمد الشرع الذي كان على ارتباط سابقا بتنظيم القاعدة.

وعقب إطاحة فصائل معارضة بقيادة الشرع حكم الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، دفعت إسرائيل بقواتها إلى المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة في هضبة الجولان المحتلة، كما نفذت مئات الغارات الجوية في سوريا، وتوغلت قواتها برا في مناطق عدة.

