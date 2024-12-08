إسرائيل تراقب سوريا عن كثب بعد السقوط “التاريخي” للأسد

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القدس (رويترز) – قالت إسرائيل إنها تراقب الإطاحة السريعة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بمزيج من الأمل والقلق بينما تدرس عواقب أحد أهم التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط منذ سنوات.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بأنه “يوم تاريخي” جاء بعد ضربات وجهتها إسرائيل لإيران وحزب الله في لبنان، الأمر الذي خلق سلسلة من ردود الفعل في أنحاء المنطقة.

وفي زيارة لمنطقة قرب الحدود مع سوريا يوم الأحد، قال نتنياهو “هذا بالطبع يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لدولة إسرائيل. لكن الأمر لا يخلو من المخاطر أيضا”.

ودفعت إسرائيل بدباباتها عبر الحدود إلى المنطقة العازلة مع سوريا لمنع امتداد الاضطرابات هناك لكنها أعلنت عزمها على البقاء خارج الصراع الذي يجتاح جارتها.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تتبع سياسة “حسن الجوار” وسوف “تمد يد السلام” للدروز والأكراد والمسيحيين والمسلمين.

وأضاف في بيان مصور “سنتابع التطورات عن كثب. وسنفعل ما هو ضروري لحماية حدودنا وحماية أمننا”.

وقد يؤدي التقدم السريع الذي حققته المعارضة السورية المسلحة منذ استيلائها على حلب الأسبوع الماضي إلى مزيد من الاضطرابات في منطقة تعاني بالفعل من صدمات الحرب في غزة والحملة الإسرائيلية اللاحقة ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس لرويترز “في الوقت الحالي، إذا لم نتعرض لهجوم فسنبقي على الوضع الراهن”.

وأضاف “يجب ألا يعتقد أحد أن التهديد الذي يمثله محور الشر الشيعي الإيراني قد تم القضاء عليه تماما. حدثت تغييرات لكننا نريد من الجميع أن يكونوا… أكثر يقظة بشأن هذا الأمر”.

وقال الجيش الإسرائيلي ليل السبت إنه لا يتدخل فيما يحدث داخليا في سوريا لكنه “سيعمل على الحفاظ على المنطقة العازلة والدفاع عن إسرائيل ومدنييها ما دام ذلك ضروريا”.

وقالت دينا ليزنيانسكي المتخصصة في الشؤون السياسية بالشرق الأوسط في جامعة تل أبيب إن الانهيار السريع للحكومة السورية قدم لإسرائيل مزيجا من التحديات والفرص.

وسلط عجز إيران عن حماية حليفها القديم الأسد الضوء على الضعف الذي كشفته الحملة الإسرائيلية المدمرة على جماعة حزب الله.

لكن تقدم مجموعة متباينة من قوات المعارضة المسلحة التي تمتد جذورها إلى الإيديولوجية الإسلامية لتنظيم القاعدة يهدد بإعادة إشعال الفوضى في سوريا وخلق تهديد أمني جديد على حدود إسرائيل.

وقالت ليزنيانسكي “الأمر يعتمد حقا على ما سيحدث بعد ذلك في سوريا… نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الأحداث ستتجه نحو السلم أم أن حربا أهلية جديدة ربما تندلع في سوريا، الأمر الذي سيعرض حدودنا للخطر بالطبع”.