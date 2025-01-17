إسرائيل ترجئ إقرار هدنة غزة وأمريكا تقول الاتفاق ماض في مساره

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من آندرو ميلز ونضال المغربي وجيمس ماكنزي

الدوحة/القاهرة/القدس (رويترز) – أرجأت إسرائيل الموافقة على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تزال تتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد كما هو مخطط له.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر يوم الخميس إن 86 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم التالي لإعلان الهدنة.

وفي ظل الانقسامات القائمة منذ فترة طويلة بين الوزراء، أرجأت إسرائيل اجتماعات يوم الخميس كان من المقرر أن تشهد تصويت مجلس الوزراء على الاتفاق، وألقت باللوم على حماس في التأخير. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن التصويت قد يتم في وقت لاحق يوم الجمعة أو السبت. ومن المتوقع أن يحظى الاتفاق بالموافقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن الاتفاق ماض في المسار الصحيح، مشيرا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 15 شهرا “في أقرب وقت” في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية يوم الخميس “لا نرى شيئا يشير إلى أن الأمر سوف يخرج عن مساره في هذه المرحلة”.

وحثت مجموعة تمثل عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، المقرر إطلاق سراح 33 منهم في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تستمر ستة أسابيع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الاتفاق على وجه السرعة.

وقالت المجموعة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية “كل ليلة يقضيها الرهائن الثماني والتسعون هي ليلة أخرى من الكابوس المروع. لا تؤخروا عودتهم حتى لليلة واحدة أخرى”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق الخميس إن هناك حاجة إلى حل “مشكلة عالقة” في المفاوضات.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الخلاف يتعلق بأسماء عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم. وقال المسؤول إن بريت ماكجورك مبعوث الرئيس جو بايدن وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الدوحة مع وسطاء مصريين وقطريين للعمل على حل الخلاف.

وقال المسؤول الكبير في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.