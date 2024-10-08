إسرائيل ترجح مقتل خليفة نصر الله المحتمل وحزب الله يؤيد جهود التهدئة

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من مايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – ترك حزب الله الباب مفتوحا يوم الثلاثاء أمام وقف إطلاق النار عبر التفاوض بعد قيام القوات الإسرائيلية بتوغلات جديدة في لبنان، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن خليفة الأمين العام للجماعة اللبنانية قتل أيضا على ما يبدو.

وفيما قد تكون أحدث ضربة في سلسلة ضربات كبرى تلقاها حزب الله، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن خليفة حسن نصر الله المحتمل قضي عليه على ما يبدو.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف هاشم صفي الدين، القيادي الكبير في حزب الله، نصر الله. وفقد الاتصال بصفي الدين منذ ضربة جوية إسرائيلية أواخر الأسبوع الماضي.

وقال جالانت لضباط في مركز القيادة الشمالي للجيش الإسرائيلي في مقطع مصور أرسله الجيش لوسائل الإعلام “حزب الله منظمة بلا رأس. لقد تسنى القضاء على نصر الله، وعلى ما يبدو قُضي على بديله أيضا”.

وأضاف “لا يوجد من يتخذ القرارات، ولا أحد يتصرف”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال نعيم قاسم نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء إن الجماعة تؤيد الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكنه لم يقل ولأول مرة إن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة هو شرط مسبق لحزب الله كي يوقف إطلاق النار على إسرائيل.

وبث التلفزيون خطاب قاسم بعدما بدأت القوات الإسرائيلية توغلا بريا في جنوب غرب لبنان لتوسع بذلك نطاق العمليات وتدخل منطقة جديدة.

وذكر قاسم في خطاب استمر 30 دقيقة أن حزب الله يؤيد جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف الجماعة، الرامية إلى وقف القتال الذي احتدم في الأسابيع القليلة الماضية مع التوغل البري الإسرائيلي ومقتل نصر الله.

وأضاف “لدينا ملء الثقة بقيادة ‘الأخ الأكبر‘ نبيه بري… نؤيد الحراك الذي يقوم به بري لوقف إطلاق النار”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تشير إلى أي تغيير في موقف حزب الله بعدما ظل يكرر على مدى عام أنه يقاتل دعما للفلسطينيين في حرب غزة وأنه لن يوقف هجماته لحين التوصل إلى وقف لإطلاق النار هناك.

وقال قاسم “نحن أهل الميدان وهي حرب من يصرخ أولا، ونحن لن نصرخ أولا”، مضيفا أن مقاتلي حزب الله لا تزال لديهم القدرة على مواصلة القتال رغم ما وصفه “بضربات موجعة” من إسرائيل.

وأضاف قاسم أن الجماعة ستواصل شن الضربات على إسرائيل وإطالة أمد القتال وأن عشرات المدن في مرمى صواريخ الجماعة.

ويأتي خطابه بعد 11 يوما من مقتل نصر الله، وهي أكبر ضربة وجهتها إسرائيل لحزب الله منذ عقود. وقال قاسم إن المجموعة ستنتخب أمينا عاما جديدا وستعلن فور الانتهاء من ذلك الإجراء.

وقال قاسم إن إسرائيل لم تحرز تقدما بعد الاشتباكات البرية التي اندلعت في جنوب لبنان قبل أسبوع.

وأضاف “على كل حال بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تُناقش وتُتخذ فيها القرارات بالتعاون”.

وأضاف “إن تابع العدو حربه، فالميدان يحسم ونحن أهل الميدان ولن نستجدي حلا”.

واندلع التوتر في المنطقة قبل عام عندما هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل، ثم تصاعد الأمر حتى وصل إلى سلسلة من العمليات البرية والجوية الإسرائيلية في لبنان وهجمات مباشرة من إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية.