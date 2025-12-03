The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 3 ديسمبر كانون الِأول (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل سترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان بهدف إرساء أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي.

أبرمت إسرائيل ولبنان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في العام الماضي، لكن إسرائيل لم توقف هجماتها على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة منذ ذلك الحين.

وقال مكتب نتنياهو إن القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي سيرسل مبعوثا نيابة عنه.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )

