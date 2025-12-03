إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان
القدس 3 ديسمبر كانون الِأول (رويترز) – ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن إسرائيل سترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان بهدف إرساء أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي.
أبرمت إسرائيل ولبنان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في العام الماضي، لكن إسرائيل لم توقف هجماتها على جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة منذ ذلك الحين.
وقال مكتب نتنياهو إن القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي سيرسل مبعوثا نيابة عنه.
