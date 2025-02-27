إسرائيل ترسل مفاوضين إلى القاهرة لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة

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القدس/تل أبيب/غزة (رويترز) – أعلنت إسرائيل يوم الخميس عن إرسال مفاوضين إلى القاهرة لإجراء محادثات في مسعى لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي من المقرر أن تنتهي في غضون يومين، حيث تهدف، فيما يبدو، لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين مع تأخير أي اتفاق نهائي بشأن مستقبل غزة.

وتأتي الخطوة بعد إطلاق سراح عدة مئات من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ليلة الخميس مقابل رفات أربعة رهائن إسرائيليين.

وكانت هذه هي عملية التبادل الأحدث والأخيرة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها ستة أسابيع. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني.

ولم تبدأ بعد المحادثات بشأن مرحلة ثانية من المحتمل أن تفضي في النهاية إلى وقف الحرب بشكل دائم.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للصحفيين في القدس إن الوفد سيتوجه إلى القاهرة لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للتفاوض‭‭‭ ‬‬‬على تمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف “قلنا إننا مستعدون لتمديد الإطار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. وسنفعل ذلك إذا كان ممكنا”.

وقال مسؤولان حكوميان لرويترز إن إسرائيل تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى، على أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح ثلاثة رهائن كل أسبوع مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

ولم تتطرق حماس أو إسرائيل إلى ما يمكن أن يحدث بعد يوم السبت إذا انتهت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار دون اتفاق. وتجرى المفاوضات بين الطرفين بوساطة من مصر وقطر وبدعم من الولايات المتحدة.

وشهدت المرحلة الأولى تسليم 33 رهينة إسرائيلية مقابل نحو 2000سجين فلسطيني. كما توقف القتال وانسحبت القوات الإسرائيلية من بعض المواقع في قطاع غزة.

وكان مفترضا أن تبدأ إسرائيل وحماس المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم السادس عشر من وقف إطلاق النار، لكن لم تظهر أي مؤشرات تذكر على إحراز تقدم.

وتهدف المرحلة الثانية إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا شعبية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، بينما يريد البعض داخل الحكومة اليمينية العودة إلى الحرب لتحقيق هدفهم المتمثل في القضاء على حماس.

وقالت إسرائيل صباح يوم الخميس إن ثلاثة من الرهائن الذين تسلمت رفاتهم ليلة الخميس قُتلوا أثناء احتجازهم، وإن الرابع قُتل في يوم الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي اندلعت بعده الحرب.

وأدت الحالة المتدهورة للرهائن الذين سُلموا في الأسابيع القليلة الماضية، بمن فيهم بعض الذين بدا عليهم الوهن والبعض الآخر تقول إسرائيل إنهم قُتلوا ومن بينهم طفل، إلى تأجيج الغضب العام في إسرائيل، مما قد يؤثر على المحادثات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس يوم الخميس إنها مستعدة لبدء محادثات المرحلة الثانية وإن السبيل الوحيد لتحرير الرهائن المتبقين في غزة هو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ولا يزال 59 رهينة محتجزين في غزة، وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن أقل من نصفهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن إسرائيل طلبت بقاء الجيش في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الذي يمتد على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

ومن المفترض أن تبدأ القوات الإسرائيلية الانسحاب من منطقة الحدود بين غزة ومصر يوم السبت، عندما تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال كوهين إن إسرائيل في وضع أقوى للتفاوض الآن مقارنة بما كانت عليه عشية وقف إطلاق النار لأنها تحظى بدعم كامل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي بدأت هذا الشهر توريد قنابل ثقيلة لإسرائيل.

وجرى يوم الأربعاء تسليم رفات آخر أربعة رهائن ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مقابل 643 فلسطينيا ممن اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في غزة أو المسجونين في إسرائيل. وأعادت حماس رفات الرهائن دون عرض النعوش أمام الحشود في غزة بعد أن أثارت عروض مماثلة غضب إسرائيل.

وأكد الرئيس إسحق هرتسوج في منشور على منصة إكس أن الرفات لتساحي عيدان وإيتسيك إلغارات وأوهاد ياهالومي وشلومو منصور الذين اقتيدوا جميعا رهائن من منازلهم في تجمع سكني قرب غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.